Independiente informó mediante un comunicado que Néstor Grindetti asume la presidencia tras la renuncia de Fabián Doman: “El compromiso sigue intacto”

Néstor Grindetti, vicepresidente primero de Independiente y quien asumirá la presidencia por 90 días tras la renuncia de Fabián Doman (Crédito: Ariel Torres)

El Club Atlético Independiente informó que Néstor Grindetti asume la presidencia tras la renuncia de Fabián Doman. El elenco de Avellaneda publicó un comunicado en el que indica que el actual vicepresidente primero estará al frente de la institución y que en los próximos 90 días la Asamblea de socios convocará a una sesión para definir quien presidirá la institución el resto del mandato.

“Desde el primer día, asumimos que el campeonato más importante que tenemos en el corto plazo es el económico. Sigue intacto el compromiso de esta comisión directiva por salvar a Independiente y no se trata de una persona, sino de un equipo de profesionales que se dedica a solucionar los problemas que hemos heredado”, remarcaron en el comunicado que se dio a conocer a través de sus redes sociales.

En el escrito, la dirigencia refuerza los logros alcanzados en los seis meses de gestión. “Recién cumplimos 180 días de gestión y hemos logrado mejorar en todas las áreas, logramos récord de socios, abonados, sumamos nuevos sponsors, mejoramos las instalaciones de los predios, del estadio y revertimos significativamente el déficit operativo, entre tantos logros”.

Y cierra con un firme mensaje de cara al futuro próximo. “El camino recién empieza: somos muy conscientes que debemos revertir lo deportivo y estamos convencidos que lo vamos a lograr. Seguiremos trabajando todos juntos, acompañando al plantel profesional en una semana muy importante para la institución.

Ritondo, Doman, Grindetti y Marconi tras ganar las elecciones en Independiente (Crédito: Ariel Torres)

Casi al mismo tiempo que Independiente daba a conocer el comunicado, el propio Néstor Grindetti se refirió a su asunción como presidente a través de su cuenta de Twitter. “El camino no es sencillo pero estoy seguro de que entre todos vamos a poder encontrar las soluciones que necesitamos. Desde que esta comisión asumió se ha logrado reducir el déficit opertivo, conseguimos sponsors para aumentar los ingresos y seguimos trabajando para solucionar los terribles problemas que hemos heredado de la gestión anterior”, destacó el dirigente.

“Ser Presidente de nuestro club requiere de una disposición absoluta, que por mi responsabilidad cómo Intendente del Municipio de Lanús no me permite afrontar de manera permanente. Así lo voy a seguir haciendo desde el lugar que ustedes me dieron hace 6 meses como Vicepresidente Primero. Esa es la responsabilidad que asumí y la voy a cumplir dejando lo mejor de mí”, continuó Grindetti, aclarando que su presidencia será de manera interina. “Me sumé a este equipo de trabajo con Juan Marconi, Fabián Doman y Cristian Ritondo y muchos socios para aportar mi experiencia y por el amor que siento por el rojo. Quiero contarles a todos los socios e hinchas de Independiente que ante la renuncia de Doman como Presidente de nuestro club, voy a asumir ese mismo cargo de forma interina como marca el estatuto”.

Fabián Doman, quien asumió como presidente del Club Atlético Independiente el 6 de octubre del 2022, renunció esta tarde a su cargo y se profundizó la crisis deportiva, económica y dirigencial del club en los días previos al clásico contra Racing. Su circunstancial reemplazante será Néstor Grindetti, el actual intendente del municipio de Lanús, quien tiene además proyectado una precandidatura a la gobernación de la provincia de Buenos Aires.

EL COMUNICADO DE INDEPENDIENTE:

El comunicado con el que Independiente informó que Néstor Grindetti asumirá la presidencia del club tras la renuncia de Fabián Doman

Comunicado oficial: Situación Institucional.

El Club Atlético Independiente informa que la presidencia del Club será asumida por el Vicepresidente 1°, Néstor Grindetti.

Luego, cumpliendo con el estatuto, dentro de los próximos 90 días la Asamblea de socios convocará a una sesión para definir el nombre de quien presidirá la institución el resto del mandato.

Desde el primer día, asumimos que el campeonato más importante que tenemos en el corto plazo es el económico. Sigue intacto el compromiso de esta comisión directiva por salvar a Independiente y no se trata de una persona, sino de un equipo de profesionales que se dedica a solucionar los problemas que hemos heredado.

Recién cumplimos 180 días de gestión y hemos logrado mejorar en todas las áreas, logramos récord de socios, abonados, sumamos nuevos sponsors, mejoramos las instalaciones de los predios, del estadio y revertimos significativamente el déficit operativo, entre tantos logros.

El camino recién empieza: somos muy conscientes que debemos revertir lo deportivo y estamos convencidos que lo vamos a lograr. Seguiremos trabajando todos juntos, acompañando al plantel profesional en una semana muy importante para la institución.

