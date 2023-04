Los mejores memes de la renuncia de Fabián Doman a la presidencia de Independiente

Algunos de los memes que afloraron en las redes

La crisis en Independiente se profundizó este lunes con la renuncia de Fabián Doman al cargo de presidente. Apenas seis meses después de su asunción, el periodista decidió dar un paso al costado. “Es evidente que no se han encontrado las herramientas para ayudar a Independiente. Razón por la cual presento mi renuncia al cargo. El club vive tiempos difíciles. Los peores de su historia. La crisis económica, deportiva y judicial del club no tiene antecedentes. Ya sabemos de dónde viene. Su profundidad es tan grande que no alcanza para con un solo espacio político o un grupo de voluntades. En estos seis meses de gestión hemos logrado muchos aciertos, pero también cometido errores, en el plano económico y en lo deportivo”, sentenció en dos pasajes de la carta que compartió en las redes sociales.

La dimisión llegó luego de la derrota del domingo ante Estudiantes en Avellaneda, tras la cual los hinchas protestaron en el estadio Libertadores de América-Ricardo Bochini, y Doman, junto al manager Pablo Cavallero, quedaron en el foco de los reclamos. En el medio, tras la despedida de Leandro Stillitano, el plantel del Rojo está siendo conducido por Pedro Damián Monzón de forma interina, mientras la dirigencia negocia con el uruguayo Pablo Repetto, aunque hay que ver cómo impacta la renuncia en las conversaciones.

Por estatuto, Néstor Grindetti, vicepresidente primero, es quien debe tomar las riendas de la institución. Detrás suyo, el vice segundo, es Juan Marconi. Con ellos como respaldo, el equipo debe cumplir con el compromiso de este miércoles, cuando enfrente a Rosario Central en el Gigante de Arroyito por la Liga Profesional.

Tamaña crisis con el Rojo en el escalón 25 entre 28 equipos en la tabla de posiciones, con el agravante de que descenderá un elenco por ocupar el último lugar y dos por promedios, provocó que arreciaran los memes en las redes sociales. Algunos, de los propios fanáticos del Diablo, cansados de ir de tropiezo en tropiezo en los últimos años, luego de la dolorosa herencia dejada por la gestión Moyano, y otros de los clubes antagónicos que divirtieron con el mal momento.

