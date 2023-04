Tras la renuncia de Doman, Pablo Repetto no aceptó asumir como DT de Independiente: los nuevos candidatos en carpeta

Pablo Repetto se bajó y no asumirá como entrenador de Independiente (REUTERS/Silvia Izquierdo)

A las pocas horas de que Fabián Doman comunicara su renuncia al cargo de presidente, Independiente se acaba de quedar sin el candidato número uno a asumir como entrenador en reemplazo de Leandro Stillitano. Pablo Repetto rechazó el ofrecimiento.

Pese a tener todo acordado de palabra y con un viaje al país pautado para la semana próxima, el director técnico uruguayo de 49 años se bajó y no asumirá en el banco del Rojo, que continuará bajo el interinato de Pedro Damián Monzón.

De esta manera, el Moncho no sólo dirigirá este miércoles ante Rosario Central como visitante (21:30), sino también el clásico ante Racing del domingo desde las 16:30 en el Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini.

Según pudo saber Infobae, caída la chance de que asuma Pablo Repetto, de último paso en Nacional de Uruguay, son cinco los nombres de candidatos que la dirigencia tiene en carpeta: Gustavo Munúa, Diego Flores, Omar De Felippe y Jorge Burruchaga. En esa lista figuraba Sebastián Mendez, pero el Gallego fue anunciado en las últimas horas como nuevo DT de Unión de Santa Fe.

Vale recordar que Pablo Repetto estuvo en Argentina días atrás por un viaje que tenía programado antes de que le llegara la oferta de Independiente. Luego de varias comunicaciones, las negociaciones entre el experimentado entrenador y la comisión directiva llegaron a buen puerto, pero todos acordaron que lo mejor sería que asuma tras el clásico ante Racing de este domingo.

La crisis futbolística y, sobre todo de resultados, llevó a que los dirigentes buscaran adelantar su llegada. Esto parecía estar encaminado, pero con la sorpresiva renuncia de Fabián Doman como presidente todo precipitó a tal punto que el entorno del ex entrenador de Liga de Quito, Olimpia e Independiente del Valle, entre otros, comunicó la decisión de no asumir en este contexto.

De este modo, se profundiza la crisis deportiva, económica y dirigencial en Independiente, que tuvo por la tarde noche a un centenar de simpatizantes autoconvocados en la puerta de la sede del club en la avenida Mitre, de Avellaneda. Más temprano, aparecieron amenazas en pintadas, firmadas por los socios: “El día que matemos a un dirigente van a dejar de robarnos” y “el domingo ganen o balas para todos”.

La carta con la que Fabián Doman comunicó su renuncia al cargo de presidente en Independiente

Fabián Doman, quien asumió como presidente del Club Atlético Independiente el 6 de octubre del 2022, comunicó su renuncia mediante una carta dirigida a los socios y socias que difundió en su cuenta de Twitter. El periodista manifestó que “la crisis económica, deportiva y judicial del club no tiene antecedentes” y que no encontró “las herramientas para ayudar al club”, por lo que el vicepresidente primero Néstor Grindetti -intendente de la municipalidad de Lanús- ocuparía su lugar.

La Asamblea de Representantes de Independiente dispone un plazo de 90 días para votar entre los miembros de la Mesa Directiva actual al nuevo presidente del club. Mientras tanto los integrantes de la “mesa chica” resolvieron reunirse de manera inmediata para solicitarle al vicepresidente primero, Néstor Grindetti, que asuma el cargo “de manera provisoria” por los próximos tres meses hasta que se confirme la directiva definitiva. Grindetti es intendente de Lanús y está trabajando en una campaña para la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Si no acepta, por línea sucesoria lo sobreviene el periodista Juan Marconi por ser vice segundo.

”La magnitud de la crisis era más grande de lo previsto y, por sobre todas las cosas, los ingresos económicos mucho menores a lo que se presumía. Los ingresos del marketing son ínfimos a la hora de compararlos con el pasivo de Independiente. No obstante, el club canceló gracias a los aportes deudas por millones de dólares. Compromisos económicos que hicieron posible que tuviera lugar el espacio político que sacó a Moyano no aparecieron ni aparecerán”, escribió Doman, que ganó las elecciones el 2 de octubre de 2022 con un 71,91% de los votos y completó apenas seis meses al frente del club.

Los malos resultados deportivos y el problema económico que se agudizó con el caso de Gonzalo Verón profundizaron la crisis del club de Avellaneda en los días previos al clásico contra Racing, con con el equipo sin entrenador (lo dirige Pedro Monzón de forma interina) y ubicado 25° entre 28 equipos de la Liga Profesional. El último domingo, después de la derrota por 2 a 1 de local contra Estudiantes de La Plata, los hinchas del Rojo manifestaron su enojo con chiflidos y canciones en contra de los jugadores durante el partido y, una vez que terminó, los apuntados fueron dirigentes como el director deportivo Pablo Cavallero y Cristian Ritondo.

”La profundidad (de la crisis) es tan grande que no alcanza con un solo espacio político o un grupo de voluntades. En estos seis meses de gestión hemos logrado muchos aciertos, pero también cometido errores, en el plano económico y en el deportivo. Logramos el objetivo que parecía imposible: sacar a Hugo Moyano y a Yoyo Maldonado del club”, apuntó Doman en su carta. ”En el plano deportivo siempre hay tres escenarios. El mejor, el regular y el malo. Se dio el tercero. ¿Responsables? Todos. Sería muy fácil endigarles la culpa de todo al plantel profesional. No lo voy a hacer. Sin embargo, entiendo que la crisis económica, es mucho más profunda y seria. No se da vuelta solo con victorias deportivas”, siguió.

”Independiente tendrá que aprender a convivir no solo en el plano dirigencial sino en todo lo que lo rodea como institución con menos rencor y resentimiento. Ni siquiera hay una grieta. Hay un todos contra todos sin sentido. Intenté unir sectores y dialogar con todos. Fue también imposible. Los enconos personales están por encima del club. Desde hace 30 años”, se justificó el conductor de televisión.

En su breve gestión, Doman presentó una denuncia penal contra el expresidente Hugo Moyano y su hijo Pablo -vice-, entre otros, por el millonario juicio laboral que realizó el futbolista Gonzalo Verón. La acción se formalizó ante la justicia federal por los posibles delitos de administración fraudulenta y lavado de activos. Verón, futbolista de Independiente entre 2018 y 2020, inició una demanda por perjuicio laboral y tuvo una primera sentencia favorable del Tribunal de Trabajo Nro. 2 de Avellaneda por $2.332 millones con intereses incluidos.

