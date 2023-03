La frase de Xavi que alimenta la chance de la vuelta de Messi al Barcelona: “La afición está ilusionada con un Last Dance como Michael Jordan”

Xavi habla del posible regreso de Messi al Barcelona

A las fuertes declaraciones del vicepresidente Rafa Yuste sobre el posible retorno de Lionel Messi a su casa, se les sumaron los dichos de Xavi Hernández, ex compañero del argentino con el que ganó todo y actual entrenador de un Barcelona que está cerca de campeonar en la liga española. “Estamos a un mes de poder ganar dos títulos importantes y no es momento para hablar de fichajes ni de Leo. Hay que hablar del Elche, el Madrid y lo que viene”, mencionó el DT, pero en la conferencia de prensa el tema más preponderante fue la situación del rosarino y no pudo evitar las preguntas.

“Creo que no es momento para hablar del regreso de Leo. Tengo amistad. Hablo de forma frecuente pero no es momento por el bien de Leo, ni del club ni de la plantilla. Es un tema que estamos tratando, tengo amistad por él pero se está haciendo y ojalá se pueda hacer. Me gustaría que volviera para ayudarnos. Es el club de su vida, es el mejor jugador de la historia del club y de la historia del fútbol”, mencionó Xavi en primera instancia.

Más tarde, al entrenador catalán le consultaron si estaba “enamorado” de su ex compañero de plantilla: “Claro que estoy enamorado de Leo. Que no se malinterprete. Le he visto crecer. Hemos sido compañeros. He visto el futbolista que es. La afición está ilusionada con un último Last Dance como Michael Jordan. Lo más importante es que la gente se ilusione. El termómetro del Camp Nou no falla. La gente está ilusionada como se vio en el Clásico”.

Messi y Xavi en la época dorada del Barcelona: juntos lo ganaron todo (AFP PHOTO / JOSEP LAGO)

El estratega de 43 años ya había hecho referencia a su contacto permanente con Messi hace algunas semanas, pero nunca se lo había oído hablar tan suelto como en esta oportunidad. Sobre el posible fichaje, aclaró: “No depende de mí. Depende más de lo que quiera hacer Leo. Lo ha ganado todo en el fútbol y depende de su felicidad. Si quiere volver y tiene esta voluntad, lo hablaremos pero no lo hemos hablado demasiado. Tengo amistad y relación y si quiere volver, yo encantado”.

Yuste, directivo que alzó la voz, dijo que “si esto sale, saldrá porque el destino vuelve donde debe...”. En esta frase se detuvo Xavi: “Si es tan sabio el destino, vamos a hacerle caso. No hay nada aún. Veremos la voluntad que tiene y luego veremos. Hacemos un flaco favor a Leo, al club y a la plantilla. Estamos a un paso de un éxito extraordinario en la era post Messi”.

A 12 partidos del final del campeonato español, Barcelona le saca 12 puntos de ventaja a su escolta Real Madrid, al que enfrentará el próximo miércoles por la revancha de las semifinales de la Copa del Rey (los catalanes ganaron 1-0 la ida en el Santiago Bernabéu). Este sábado, el elenco dirigido por Xavi visitará al colista Elche con la idea de estirar la ventaja en la cima.

“No hemos hablado del año que viene. Estamos hablando toda la temporada de si ganamos títulos y cambiamos el tema ahora. Mañana nos podemos poner a 15 puntos del Madrid y el miércoles podemos estar en una final de Copa. No lo entiendo. Estamos a un paso de ganar títulos y ahora estamos hablando de los jugadores que pueden venir el próximo año. Vamos a centrarnos en el Elche y la semifinal de Copa”, exigió ante la prensa el DT, que igualmente dio pistas sobre el futuro del mejor jugador de la historia.

