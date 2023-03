El reto de Messi a un alcanzapelotas en plena goleada de Argentina ante Curazao: “Me cagó a pedos”

El joven dijo que el capitán de la Selección lo insultó porque demoró el juego con Curazao

La selección argentina campeona del mundo tuvo una inolvidable fiesta en Santiago del Estero con goleada incluida por 7 a 0 ante Curazao. El encuentro en el que Lionel Messi superó los 100 tantos con la Albiceleste con su hat-trick en el primer tiempo tuvo varias perlitas y una de ellas involucran al crack rosarino, quien tuvo un cruce con un alcanzapelotas.

Todo comenzó cuando Eloy Room, arquero del equipo visitante, demoró en varias ocasiones su salida desde el arco. Al principio fue Pablo Aimar quien se acercó al cuarto árbitro para pedirle que tomara cartas en el asunto, pero luego Messi detectó que el problema venía de los jóvenes colaboradores que alcanzan los balones. Aparentemente, uno de ellos no habría entregado con rapidez la pelota y esto fastidió al capitán.

Una de las cámaras de TyC Sports capturó los momentos en los que el delantero del PSG le grita a uno de los colaboradores para que agilizara el juego. Luego, respondió con el gesto de pulgar hacia arriba, dando a entender que todo estaba bien. “Te cagó a pedos Messi”, preguntó el periodista Matías Pelliccioni al chico.

“No sé por qué, porque la pelota ya estaba dentro (de la cancha). Le estaba hablando al arquero y no lo escuché. Me ha dicho que estaba todo bien cuando me vio, pero me cagó a pedos. No está bueno que te putee, pero me habló Messi. No lo he escuchado, pero me puteó”, respondió el muchacho, quien luego le hizo un pedido aprovechando los segundos delante de la cámara: “Ahora, tirame una camiseta”.

El alcanza pelotas que se llevó un reto de Lionel Messi por demorar la entrega del balón al arquero de Curazao (Captura video)

Todo quedó como una divertida anécdota en el segundo de los amistosos de la Scaloneta que hizo vibrar a la provincia de Santiago del Estero. Además del show de goles ante Curazao, los fanáticos pudieron ver de cerca a sus ídolos y ovacionarlos. La fiesta tuvo varios momentos emocionantes, como la vuelta olímpica de los campeones mundiales, la entrega de la Copa a Messi y los números musicales que completaron los festejos.

