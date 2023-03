“Es un sueño hecho realidad”: el arquero de Curazao cambió la camiseta con Messi y contó el inesperado elogio que recibió

La emoción del arquero de Curazao por tener la camiseta de Lionel Messi

Como ya es una costumbre luego de cada partido que disputa la selección argentina, luego del pitazo final del árbitro los futbolistas del equipo rival se abalanzan hacia la figura de Lionel Messi para poder saludarlo, pedirle una selfie y quedarse con el objeto más deseado por todos: la camiseta con la ‘10′ en la espalda.

El contrincante que tuvo el honor de quedarse con una remera histórica (la Pulga superó la barrera de los 100 goles en la Albiceleste gracias a su triplete en la goleada por 7 a 0 ante Curazao) fue nada más ni nada menos que el arquero Eloy Room. El guardameta de 34 años, que actualmente se desempeña en el Columbus Crew de los Estados Unidos, no ocultó su emoción durante una entrevista con TyC Sports.

La felicidad del arquero de Curazao por cambiar la camiseta con Lionel Messi

“La camiseta de Messi es muy especial. Es un sueño hecho realidad, ¿sabes? Todo el mundo es fan de Messi y yo jugué contra él”, comenzó su relato el futbolista con pasado en el Vitesse, Go Ahead Eagles y PSV de la Eredivisie de los Países Bajos.

En la charla, Room también reconoció que, pese a sufrir tres goles del capitán argentino, fue elogiado por algunas de sus intervenciones. “Fue un partido duro, me hizo algunos goles pero también tapé algunos buenos tiros de él. Después del partido me dijo eso también, que había tenido buenas atajadas, y eso significa mucho para mí”. Además, entre risas, develó que tendrá que guardar las imágenes en Youtube.

“No me la voy a sacar nunca más. Ni para dormir. Nadie me la puede sacar. Es mía, así que la tengo que proteger así”, contó con una sonrisa en su rostro mientras tomaba con fuerza la camiseta para que nadie se la pueda quitar.

La camiseta de Lionel Messi, en manos de Eloy Room

Aunque fue en un encuentro amistoso, en el marco de la gira por los festejos por la obtención de la Copa del Mundo en Qatar 2022, la camiseta de Lionel Messi tomará valor en el futuro ya que con ella llegó a los 102 tantos con la Albiceleste. El centenario fue a los 19 minutos de juego, cuando el hombre del PSG recibió un pase de Lo Celso y, tras gambetear en el área, definió esquinado. Los otros dos también fueron en la primera parte del juego. A los 32 Nico González vio a la Pulga dentro del área, quien tras un recorte hacia adentro dejó desorientados tanto a los defensores como al arquero. El tercero fue en una contra letal. Un gran pase de Lo Celso dejó solo al rosarino, quien definió sin problemas pese al achique del guardameta rival.

“No se necesita título”, escribió Eloy Room en su posteo de Instagram en el que intercambia la ansiada camiseta con la figura de los dirigidos por Lionel Scaloni. Luego, mediante una historia, puso “Los sueños se hace realidad” y la fotografía de la mítica 10 de Lionel Messi en el vestuario visitante.

