Tras el escándalo con la BBC, Gary Lineker ganó un juicio y se salvó de pagarle 6 millones de dólares al fisco inglés

La Justicia falló a favor de Gary Lineker (REUTERS/Toby Melville)

Buenas noticias para el ex futbolista inglés y ahora comentarista estrella de la BBC, Gary Lineker, quien ganó la batalla legal mantenida contra las autoridades fiscales británicas, que le reclamaban 4,9 millones de libras (6 millones de dólares). La Justicia falló a favor del goleador del Mundial México 1986.

El mencionado monto era el que le exigía el fisco por sus actividades como presentador entre 2013 y 2018, aunque finalmente no deberá abonarlo ya que la Justicia aceptó que Lineker cotizara como asalariado de la BBC y de BT Sports y no como trabajador independiente, ya que existían contratos con esos dos canales. Al estar en relación de dependencia no debe abonar impuestos.

“Gracias por todos los mensajes de felicitación. Me complace que la justicia haya respaldado mi posición de que no he dejado de pagar ningún impuesto”, tuiteó Lineker. Pero el fisco presentará recurso a esta sentencia, según filtró un vocero de la ente británico.

Recientemente, Lineker fue noticia al ser apartado del programa que presenta desde 1999, Match of the Day (Partido de la jornada), después de criticar en Twitter un proyecto de ley del gobierno conservador que busca impedir que los refugiados que lleguen por el Canal de la Mancha pidan asilo en Reino Unido, un proyecto denunciado hasta en la ONU.

Esta decisión de la BBC provocó una ola de apoyo al ex delantero y varios colaboradores de la cadena se negaron a aparecer en los programas. Posteriormente, la BBC reintegró a Lineker, de 62 años y el trabajador mejor pagado de la cadena pública británica, que el pasado fin de semana volvió a presentar el programa. Según ha informado el Daily Mail, la estrella de la BBC percibe un salario de 1,35 millones de libras al año.

Lineker fue una figura del fútbol ingles en los años ochenta y principios de los noventa. A nivel clubes debutó a nivel profesional en el Leicester con 18 años y en 1980 logró el título en la Segunda División. Pero su consagración local fue en el Everton en la temporada 1985/1986 en la que anotó 30 goles y consiguió con su equipo la Community Shield. Luego pasó el Barcelona y fue campeón de la Copa del Rey en 1988 y jugó allí hasta 1989, cuando regresó a Inglaterra y jugó en el Tottenham, con el que obtuvo la FA Cup. Terminó su carrera en el Nagoya Grampus Eight del fútbol japonés.

A nivel selección, se estrenó en 1984 y brilló en la Copa del Mundo de México 1986 en la que consiguió seis tantos y fue el goleador. También jugó en el Mundial Italia 1990 y, tras la Eurocopa de 1992 en Suecia, dejó de jugar con la casaca nacional.

Cuando se retiró del fútbol, Lineker era el segundo máximo goleador de Inglaterra con 48 goles, detrás de Bobby Charlton, aunque luego Wayne Rooney y Harry Kane han superado a ambos. Después de colgar las botas, inició su carrera en los medios, trabajando como analista en TV y escribiendo columnas para periódicos británicos.

