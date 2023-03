Escándalo en Reino Unido: la BBC separó a Gary Lineker por su dura crítica a la política con los refugiados

Gary Lineker fue separado de su programa en la BBC por criticar las políticas migratorias del Reino Unido en las redes sociales (REUTERS/Oli Scarff)

Es una semana de crisis en la BBC por una publicación que hizo el ex futbolista Gary Lineker, quien actualmente es el analista de fútbol mejor pago de la cadena de TV pública británica. Según un comunicado de este medio, Lineker será separado del programa ‘Match of the Day’ hasta llegar a un acuerdo sobre su uso de las redes.

La BBC dijo que consideraba que la “actividad reciente en las redes sociales de Lineker era una violación de nuestras pautas” y agregó que debería “mantenerse alejado de tomar partido en cuestiones políticas partidarias o controversias políticas”.

Además, los empleadores de Gary Lineker han confirmado que tuvieron “extensas conversaciones en los últimos días” y por ello han decidido que “dejará de presentar ‘Match of the Day’ hasta que tengamos una posición clara y acordada sobre su uso de las redes sociales”.

“Cuando se trata de liderar nuestra cobertura de fútbol y deportes, Gary (Lineker) es insuperable. Nunca hemos dicho que Gary debería ser una zona libre de opiniones, o que no puede tener una opinión sobre temas que le importan, pero hemos dicho que debe mantenerse alejado de tomar partido en temas de partidos políticos o controversias políticas.”, reza el comunicado.

Todo comenzó esta misma semana cuando Lineker, quien jugó en el FC Barcelona y con Inglaterra fue el máximo goleador de la Copa del Mundo de 1986 con seis tantos, utilizó su perfil de Twitter para lanzar un fuerte mensaje contra la política de Reino Unido con los refugiados.

El tweet de Gary Liniker que molestó a la BBC y causó un escándalo en Inglaterra.

“Aceptamos muchos menos refugiados que otros países europeos importantes. Esta es solo una política inconmensurablemente cruel dirigida a las personas más vulnerables en un lenguaje que no es diferente al utilizado por Alemania en los años 30, ¿estoy fuera de lugar?”, escribió el comentarista estrella de Match of the Day, que ha sido el programa de fútbol insignia de la BBC durante más de 20 años.

Esta publicación levantó mucha polvareda, con opiniones a favor y en contra, de las que el propio Lineker se hizo eco con un agradecimiento. “Nunca he conocido tanto amor y apoyo en mi vida como el que estoy recibiendo esta mañana (dejando de lado los goles de la Copa Mundial de Inglaterra, posiblemente). Quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes”, agregó el ex delantero que jugó también en Leicester City, Everton, Tottenham Hotspur y el equipo japonés Nagoya Grampus Eight.

Aunque el tema llegó hasta el Gobierno y el ex jugador de 62 años se ha enfrentado a las críticas de miembros del Partido Conservador británico, incluidos Downing Street y Suella Braverman, la ministra del Interior. Incluso el secretario de Energía, Grant Shapps MP, quien respondió en las redes: “Como ministro del gabinete judío, no necesito lecciones sobre la Alemania de la década de 1930 de Gary Lineker. Al igual que Gary, recibo refugiados en mi propia casa, pero a diferencia de Gary, no creo que sea correcto ni moral tolerar bandas criminales que trafican con personas vulnerables a través del canal”.

El ex futbolista Gary Lineker saliendo de su casa en Londres (AP)

Braverman también hizo su propio descargo ante el mensaje del ex futbolista. “No creo que sea una forma adecuada de dirigir el debate. No estamos incumpliendo la ley. Estamos seguros de que las medidas que anunciamos cumplen nuestras obligaciones legales internacionales”, declaró la ministra al canal Sky News.

Cuando se retiró del fútbol, Gary Lineker era el segundo máximo goleador de Inglaterra con 48 goles, detrás de Bobby Charlton, aunque luego Wayne Rooney y Harry Kane han superado a ambos. Después de dejarlo, inició su carrera en los medios, trabajando como analista en TV y escribiendo columnas para periódicos británicos. Según ha informado el Daily Mail, es la estrella mejor pagada de la BBC con un salario de 1,35 millones de libras al año.

Ian Wright, segundo máximo goleador de la historia del Arsenal y compañero de Gary Lineker, avisó que se mantendrá fuera del aire en “solidaridad” con su colega. “Todos saben lo que significa ‘Match of the Day‘ para mí, pero le dije a la BBC que no lo haré mañana. Solidaridad”, escribió en sus redes sociales.

