El consejo de su cardiólogo en la final del Mundial y el inesperado problema que tuvo con su primer mail: las anécdotas del Kun Agüero

Agüero pasó por el programa La Resistencia

Mientras sus ex compañeros viajaron a Argentina para afrontar la doble fecha FIFA de marzo, Sergio Agüero pasa sus días en España participando de eventos deportivos. Sin embargo, el ex delantero argentino, también se hizo un tiempo para acudir al programa La Resistencia de Movistar + en donde protagonizó un cómico diálogo con el conductor David Broncano.

Te puede interesar: Todos contra el Barcelona: las claves que explican el mayor escándalo del fútbol español

Durante la charla, el presentador español le consultó sobre su problema cardíaco y la relación con el alcohol: “Claro, me afecta para correr, pero para tomar no me dijeron nada (risas). Puedo tomar, pero tranqui. Igual cuando salimos campeones del mundo… ya está”, contó.

“Me tomé todo el champagne”, añadió sobre los festejos después de la final contra Francia. “Lo único que me dijo es que intente estar relajado, tranquilo, porque la verdad es que estaba super nervioso antes del partido”, explicó el Kun, aunque una vez que sonó el silbatazo final, “ya está ya me olvidé del celular. Se bailó, se tomó y se perreó”.

Agüero celebró con sus compañeros la obtención de la Copa del Mundo (Reuters)

Durante la entrevista tocaron varios temas y uno de ellos fue acerca de unas preguntas que suelen contestar todos los invitados que asisten al escenario: ¿Cuál fue su primer correo de email?.

Te puede interesar: Un ciclista sufrió un accidente en plena carrera, pero lo peor ocurrió cuando se enteró sobre qué había caído

“Fui muy boludo. Me puse “Kunaguero@... debuté muy joven y la gente me empezó a buscar así, y claro, se me colapsó. Tuve que cambiarlo. Me lo había hecho con 14 años y qué sabía que iba a hacerme conocido. Es típica la de poner tu nombre”, recordó.

Cabe mencionar que Agüero debutó en Independiente el 5 de julio del 2003 convirtiéndose en el jugador más joven en jugar en la Primera División de Argentina con 15 años y 35 días.

Te puede interesar: El dolor de una estrella de UFC por la filtración de un video íntimo suyo: “La mayoría de los fans de MMA son idiotas homofóbicos”

Posteriormente, Broncano le hizo una de las preguntas icónicas de su programa: ¿Cuánto dinero tiene en su cuenta bancaria?. “No llevo bien la cuenta. Bastante, bastante mucho, que la gente saque sus conclusiones”, se limitó a contestar con una sonrisa cómplice. El español redobló la apuesta y fue por el número de relaciones sexuales en el último mes, a lo que el ex jugador replicó entre risas: “Bastantes”.

Entre otras idas y vueltas entre jugador y presentador, también hablaron acerca de la incursión de Iker Casillas en el mundo de las redes sociales, más precisamente en Tik Tok: “Si, lo vi. Es malísimo”, afirmó. “Pero yo creo que la gente lo ve por eso, porque como es tan malo, se ríen”, agregó.

De todos modos, reconoció que tanto como con él, como con la mayoría de los jugadores, se lleva bien a excepción de uno: el brasileño David Luiz, y volvió a recordar la anécdota del partido entre el Manchester City y el Chelsea en donde, tras un cruce de palabras, le tiró una patada que le costó la expulsión en 2016. “Íbamos perdiendo y se hacía el canchero conmigo y le dije ‘no me pelotudees’ y bueno, le terminé dando una patada y me echaron. Los defensas siempre pegan, una vez que pegan los delanteros…”, y agregó: “Después le escribí. Está todo bien”.

Seguir leyendo