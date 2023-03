Show del Dibu Martínez: el pedido de su esposa en los The Best tras su festejo con otros premios y las bromas por las entradas que pidió

Dibu Martínez habló sobre sus festejos con los trofeos

Los campeones del mundo vivirán uno de los días más emotivos de sus vidas en el Estadio Mas Monumental donde celebrarán con miles de fanáticos la obtención de la Copa del Mundo que conquistaron en el Mundial de Qatar.

En la previa, la mayoría de los miembros de la delegación hablaron con distintos medios, aunque un grupo de ellos se hizo presente en el canal oficial de la AFA (AFAStudio), que transmitió las entrevistas a través de su cuenta de Twitch. En una de las últimas transmisiones antes del gran día, acudieron juntos al piso Gerónimo Rulli, Marcos Huevo Acuña, German Pezzella, Guido Rodríguez y Emiliano Dibu Martínez, quien se convirtió en el protagonista del programa.

El marplatense se robó todas las miradas y las risas tanto de los presentes como del público que miraba la transmisión a través de Internet al contar distintas anécdotas y revelar algunas divertidas internas dentro del plantel durante su estadía en Qatar. El Dibu apareció ya en el estudio con su cabeza tapada por una remera verde, que era para sortear con el fin de ayudar a su fundación.

En medio de la entrevista, Rulli preguntó si podían averiguar cuántas entradas pidió su compañero para repartir entre sus conocidos: “120, ¿es mucho?”, respondió el Dibu. Entre risas, Pezzella aseguró: “Hasta los lobos marinos de Mar del Plata vienen”. Y el arquero se sumó a la broma: “Mi agente, Gustavo, me pidió 40 entradas. Él fue el que más ligó, después mi viejo, los lobos de Mar del Plata, mi tío... Tengo micros que salen de Mar del Plata”.

El show del Dibu Martinez en la previa al partido contra Panamá

Con el micrófono en mano, el arquero del Aston Villa explicó por qué hizo el recordado gesto con el trofeo al Mejor Arquero del Mundial: “Culpa de éste (señaló a Acuña)... ‘A que no te animas a hacer lo de la Copa América’, me dice, y yo como un boludo lo hice”.

“No me di cuenta que iba a tener tanta repercusión. Se habló más de eso que del Mundial. Después cuando fuimos a Francia (para el The Best) mi mujer me decía: ‘Por favor no vas a hacer...’ Yo le decía, no amor, quedate tranquila”, afirmó sobre el pedido que le hizo Mandinha, su compañera de vida.

Tanto Acuña como Pezzella aseguraron que le mandaron mensajes para calmarlo: “No te pinchamos. Dibu, tranquilo, te vamos a estar viendo”. En medio de las risas, el ex Independiente reflexionó que era imposible que haga una broma en los The Best: “Si llegaba a hacer eso, no podía bajar del escenario, estaba en el medio de Francia, en París... No daba. No la dudé, ni en pedo. Primero no entro a casa, me quedo sin mujer. Y después no puedo entrar más a Europa. Ella sabe que soy mecha corta. Me hice el corte este (mostró la estrella teñida de celeste) y me dice: ‘Siempre que vas a Argentina haces alguna cosa’. Sabe que cuando vengo a la selección me transformo, pero son estos los culpables, mis compañeros”.

Emiliano Martinez reaccionando tras recibir el premio al Mejor Arquero del Mundial (Reuters)

Pero el “show de Dibu” no iba a terminar ahí. En un momento de la conversación, contó una intimidad que se dio en la previa al último partido del Mundial con un miembro del staff de AFA

“¿Wi-Fi era uno de los que se metía en las habitaciones de los dirigentes a la noche?”, preguntó el arquero buscando la complicidad de sus compañeros dentro del estudio para lanzar una de las maldades que más hizo reír a los jugadores.

“¿La puedo tirar?... C4 (mientras hace gesto de lanzar una bomba). Sí, Wi-Fi era el que entraba a la noche… vi videos antes de una final… le había tirado cenizas de la parrilla arriba de la cama, es un montón”, contaba en medio de las risas de sus compañeros.

“Dijeron, ‘ah ya fue’ el último día de la final, tengo video y fotos que puedo mostrar. La cama no sé si era de un dirigente. Estaban agrandados, dijeron ‘ya estamos en la final, hagamos bardo’, pero… te fuiste al carajo Wi-Fi”, contó, a lo que German Pezzella añadió: “Wi-Fi, mañana te hacen poner las cosas en una bolsa y me parece que te… (gesto de que lo echan)”.

Cabe recordar que Wi-Fi es el apodo que le pusieron los miembros de la selección a Federico Cuedo, Técnico de soporte de TI en la AFA.

Gerónimo Rulli tampoco se salvó de la filosa lengua de su compañero: “Firmó por 4 años y medio en el Ajax y no trajo ninguna camiseta. ¿Ese dato no lo tenían? Si alguien entra en el bolsillo te muerde, hay un mouse (ratón) ahí. Un ratoncito”. A lo que el ex arquero del Villarreal intentó defenderse: “Les traje camisetas, ¿Qué más querés?”. Otro de los que ligó también sus bromas fue el peluquero del plantel, Dany. “Sacame el micrófono que voy a matar a todos, estoy tirando una de granadas”, advirtió el portero.

La relación que formaron trascendió más allá de los terrenos de juego e incluso ambos, junto a Pezzella Acuña y Rodríguez prometieron hacerse un tatuaje en el caso de salir campeones: “Yo cumplí. Habíamos dicho que nos íbamos a hacer un tatuaje si salíamos campeones después de Arabia y Guido se hizo uno tan chiquito que se pone shampoo y se borra”, bromeó el Dibu y agregó: Ni con el zoom se ven los números”.

Para el final recordó a aquellos que lo criticaban cuando empezó a ser citado para la Albiceleste: “Me mataban todos, no sé... No sé ni el nombre. Una vez escuché, me reía, decía: ‘Si no pagás el cable, no sabés dónde juega’. Esa fue buenísima, ahí te das cuenta el nombre”. Su compañero, Pezzella, intentó saber los nombres y le recordó otra crítica: “¿Te acordás cuando fuimos a Córdoba? Que estabas quemado en la mesa”. Y el arquero, justamente, recogió el guante: “¿Un ex arquero no? La de payaso la escuché 300 veces ya. Que Franco (Armani) dijo este también me mató a mí. Ahora que lo mire por AFA Studio...”.

