Cristiano Ronaldo habló sobre su momento más crítico en Manchester United y dejó una sugestiva frase

Ronaldo habla de sus últimos meses como futbolista

Después de lo que fue su participación en el Mundial de Qatar y sus roces con el entrenador portugués Fernando Costa, quien terminó relegándolo al banco de suplentes en la eliminación ante Marruecos en cuartos de final, Cristiano Ronaldo volverá a ponerse la camiseta y, esta vez, con el técnico español Roberto Martínez al mando.

El luso se presentó en la rueda de prensa previa al inicio de la doble fecha FIFA en la que enfrentarán a Liechtenstein y Luxemburgo por la fase de clasificación a la Eurocopa y habló de todo, incluso de su etapa previa al Mundial, en la que fue desvinculado del Manchester United.

“Creo que todo lo que pasa en la vida tiene una razón de ser. Yo agradezco haber pasado por algunas cosas para ver realmente quien estuvo a mi lado, quien quiere lo mejor para Crisitano”, reconoció el actual delantero del Al Nassr ante los medios.

“Porque en una etapa difícil, ahí se ve quién está del otro lado. Y es verdad, no tengo problema en decir que hubo una etapa menos buena en mi carrera a nivel personal primero, y luego a nivel profesional. ¿Arrepentimientos? creo que no hay tiempo en esta vida para arrepentimientos. La vida continua, la vida sigue, aprendemos de ella sin importar si tratamos de hacer el bien o no”, continuó.

“Estoy agradecido por haber pasado algunas dificultades porque cuando estamos encima de la montaña es difícil ver lo que hay aquí abajo y muchas veces no pude verlo y ahora puedo decir que estoy cada vez más preparado, no solo como jugador sino también como ser humano”, reflexionó el jugador de 38 años sobre lo que tuvo que vivir.

Por último, consideró que ese fue su gran aprendizaje, “porque nunca había pasado por algunas de las cosas que pasé en esos meses. Gracias a Dios pude ver muchas cosas y estoy agradecido por eso. Soy un hombre mejor”.

Ronaldo fue desvinculado del Manchester antes del inicio del Mundial (Reuters)

En el caso de contar con minutos en el próximo partido, Cristiano Ronaldo alcanzará las 197 presentaciones con la camiseta de su selección y se convertirá en el jugador que más apariciones tuvo en la historia de Portugal.

Con respeto al cambio de entrenador, Ronaldo explicó que es algo positivo: “Aire fresco, nuevas ideas. Los cambios son buenos en la vida. Lo que hemos vivido es muy positivo. Se siente algo especial y positivo. Estoy seguro de que Portugal será un equipo con más ataque”.

“Estoy contento porque el seleccionador cuenta conmigo. Tuvo una conversación con todos los jugadores y también conmigo. Sigo teniendo el deseo de llevar a Portugal a lo más alto”, remarcó.

“Mi papel en la selección en 15 años siempre fue el mismo. Mi motivación está intacta. Estoy aquí como si fuera la primera vez. Después de 20 años estar aquí no es fácil. Quiero dar siempre lo mejor y dejar a Portugal en lo más alto”, sentenció CR7.

