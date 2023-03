La confesión de un compañero de Enzo Fernández tras descubrirlo en el Mundial: “No sabía dónde jugaba y lo tuve que buscar en el móvil”

Enzo Fernández fue una de las gratas sorpresas de la selección argentina en el Mundial de Qatar 2022, al punto que terminó recibiendo el galardón de la FIFA al mejor futbolista joven de la competencia luego de la final ante Francia en el estadio Lusail. Su ingreso al mediocampo de la Scaloneta fue determinante para lograr el título y para dar el salto a la Premier League, donde luce la camiseta del Chelsea.

El buen rendimiento del futbolista surgido en River Plate y que fue vendido al Benfica de Portugal en julio de 2022 despertó elogios de todos sus compañeros y algunos, como el español Marc Cucurella, quedó asombrado por la aparición de Enzo en la Selección durante la Copa del Mundo. De hecho, el crecimiento exponencial del jugador de 22 años, provocó que su nombre -hasta ese momento- no sea totalmente conocido en el ambiente.

“Me gustaba ver los partidos del Mundial de los equipos en los que tenía amigos y por eso estaba viendo Argentina por Alexis (Mac Allister) y me acuerdo que dije: ‘El 24 ese me gusta mucho’. No sabía dónde jugaba ni nada y lo tuve que buscar en el móvil. Como Argentina iba avanzando y miraba los partidos le decía a mi familia y amigos: ‘El 24 me gusta’. Y ahora se da que vino al Chelsea”, contó Cucurella en una entrevista. Ese 24 lógicamente era Enzo Fernández, quien por aquel entonces jugaba en Benfica.

El lateral izquierdo de 24 años describió al nacido en San Martín como un buen chico, con mucho talento e inteligencia pese a su corta edad y que se está adaptando a la liga inglesa. Además, le realizó un pedido especial en su arribo a Londres. “Ya le he dicho a ver cuándo me prepara un asado que me tiene muerto de hambre”, contó entre risas.

Cucurella tuvo un paso por el Brighton & Hove, done hizo buenas migas con Alexis Mac Allister, otro de los integrantes del exitoso mediocampo de la Selección. “Le mandaba mensajes siempre y estuve bien atento a los partidos de Argentina por él. Hicimos buena relación el año pasado y me hacía ilusión que jugase porque venía de un equipo humilde como el Brighton y la estaba pasando mal porque no jugaba, pero luego lo dio vuelta y se transformó en un jugador importante, pudo ir a la Selección y es un bonito premio para él”, halagó el español.

