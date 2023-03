Javier Aguirre dijo que el fútbol mexicano tocó fondo

El timonel mexicano arremetió contra la actualidad del fútbol mexicano

Cursando su sexta etapa como director técnico dentro del fútbol español y siendo el actual estratega del Mallorca, el mexicano Javier Aguirre expresó su punto de vista sobre la actualidad del balompié azteca y la labor que han hecho los actuales directivos dentro de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF).

Durante una entrevista para el programa Cronómetro de ESPN, el ex entrenador de la selección mexicana se sinceró al mencionar que para él, el fútbol mexicano volvió a “tocar fondo” tras su eliminación dentro de la fase de grupos de Qatar 2022. Para el ‘Vasco’ es complicado entender las diferentes decisiones que se han tomado durante los últimos años, empezando por la abolición del ascenso y descenso.

“Tocamos fondo… Así como lo dije cuando nos echó la FIFA con los cachirules, que tocamos fondo. Hubo reestructuración, hubo cambios y este es el momento. Aquí en España no puedo defender el que no haya descenso. ‘Oye, Javier, ¿cómo es que el último no se va a Segunda?’, pues no se va, pagan no sé cuánto y se quedan. Luego el porcentaje, la multipropiedad, tantas y tantas cosas, califican 12 de 18, son cosas que te cuestan defender”, señaló Aguirre.

Cabe recordar que fue durante el verano del 2020 cuando el entonces presidente de la Liga MX, Enrique Bonilla, en conjunto con la Asamblea General de la Liga MX tomaron la decisión de desaparecer el ascenso y descenso dentro del fútbol nacional. Justo un semestre después, Javier Aguirre llegó al banquillo de los Rayados y vivió en carne propia el nuevo sistema de competencia en el país.

Gestión de Yon de Luisa y Mikel Arriola

Posteriormente, el ex entrenador del Atlético de Madrid señaló la manera en la que los actuales directivos de la Federación y Liga han llevado su gestión (Yon de Luisa y Mikel Arriola), haciendo hincapié en que en un principio no estuvo muy de acuerdo con su elección, pues no eran personas del todo relacionadas al fútbol.

“Hay muy buenos dirigentes en México. A mí me pareció lo de Yon de Luisa, lo de Mikel Arriola, me parecieron tipos que no procedían de futbol, pero que lo hicieron bien a nivel administrativo, a nivel orden, pero yo creo que los dueños deben de ser muy inteligentes y poner encima de la mesa los intereses colectivos, no el individual”.

De igual manera, expresó que en la actualidad, Estados Unidos ha venido haciendo las cosas mejor. “Yo creo que debemos, en este momento, ser un poquito generosos con el futbol mexicano, que tanto nos ha dado a todos y ayudar y si hay que sacrificar una lana, proyectos o jugadores, pues hay que hacerlo, nos están comiendo el mandado los vecinos del norte”.

Favoritismo por parte del arbitraje

Por último y dejando un poco de lado el tema de la selección, el timonel de ‘Los Piratas’ abundó sobre las diferentes polémicas arbitrales que suelen haber en México y en gran parte de los países, señalando que siempre habrá ligera preferencia sobre los equipos ‘grandes’ o populares.

“La presión para pitarle al Real Madrid y Barcelona es muy grande. El América de los 80´s imponía, pero nunca fue imputado un arbitro. Es normal que ante la duda, el arbitro señale en favor del grande”.

Como ya se mencionó, el entrenador mexicano puede presumir de un largo recorrido dentro del viejo continente, pues son seis los clubes a los cuales dirigió, siendo su etapa con el Atlético de Madrid entre 2006-2009 la que más destacó, regresando el equipo a la Champions League tras 12 años de ausencia.