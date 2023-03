Qué dijo Cuauhtémoc Blanco de los festejos de Henry Martín en el clásico nacional

Tras los polémicos festejos durante el clásico nacional Chivas vs América, el autor de las celebraciones respaldó al delantero americanista

Henry Martín acaparó reflectores durante el Chivas vs América ya que imitó los festejos de una figura sobresaliente en la historia del americanismo, de Cuauhtémoc Blanco. Pero, la manera en la que celebró su gol le causó una serie de críticas en su contra por su actitud deportiva ante el rival.

Pero, el ahora gobernador de Morelos se animó a compartir su postura sobre el delantero de Coapa y las imágenes que regaló en la edición más reciente del clásico nacional de la Liga MX. Cuauhtémoc Blanco respaldó a Henry Martín por la manera en la que festejó el cuarto gol del partido.

Durante un encuentro con los medios, el Temo expresó que la euforia en la cancha suele ganarle a los futbolistas, así que tienen escasos segundos para idearse una forma creativa de celebrar su anotación. Así que recordó la manera en la que se le ocurrió hacer cada uno de sus emblemáticos festejos que marcaron a la afición americanista.

Cuauhtémoc Blanco respaldó a Henry Martín por sus celebraciones en el Clásico Nacional (REUTERS/Luis Cortes)

Sin embargo, reconoció que el de aventarse a la red de la portería le dejó secuelas en la espalda, pero insistió que todas esas celebraciones surgieron de su espontaneidad, por lo que afirmó que cada quien es libre de copiarlos y adaptarlos a su carácter.

“Yo dije un día cuando hice ese festejo, son minutos, son segundos que tienes para festejar y se me ocurrió. Y así como se me ocurrió el de banderillas, se me ocurrió este (la pose con las manos), el de la red también —a parte todavía me duele la espalda porque me puse un trancazo en la publicidad—, pero pues cada quien, cada quien tiene que tener su carácter, su personalidad”, apuntó.

Así que cuando se enteró que Henry Martín imitó el de aventarse a la red y el del perro haciendo del baño en la portería, el Cuauh lanzó una indirecta sobre la importancia de celebrar de tal manera, pues bromeó con la idea de que quería que el marcador fuera más abultado para copiar sus festejos.

Henry Martín imitó el festejo de Cuauhtémoc Blanco durante el Chivas vs América (Foto: especial)

“Y si lo festejó, yo hubiera esperado que fuera una goleada cinco, seis, siete cero. Bueno, se confiaron, pero pues cada quien…”, agregó.

Pero, a pesar de todas las críticas que recibió Henry Martín, Cuauhtémoc Blanco lo alentó a seguir así pues insistió que lo apoyará.

“Sigue festejando hijo, no tengas miedo, yo te voy a defender, sigue festejando como tu quieras”

En cuanto a las críticas y disculpas públicas que tuvo que hacer el delantero americanista por imitar al Temo, el jugador retirado consideró que siempre habrá personas que vean mal ese tipo de gestos, pero que no debería de ser motivo para que los americanistas ya no vuelvan a hacer este tipo de actos.

Henry Martín se disculpó por su festejo en el Clásico Nacional (Instagram/henrymartinm)

Desde la experiencia de Cuauhtémoc Blanco, siempre habrá personas inconformes con las celebraciones, pero las generaciones más jóvenes seguirán copiando aquellas imágenes, así que la figura americanista alentó a Henry a seguir con este tipo de homenajes.

“Hay gente que lo ve mal, yo cuando lo hice en el América los chavitos lo hacían, nomás’ me daba risa. Igual que Henry recibí muchas críticas, ya no lo volví a hacer, pero si le nació ¿qué mas puedes hacer? y lo voy a seguir apoyando, y que bueno hijo y síguele así”, concluyó.

Fue a través de redes sociales que el goleador del Clausura 2023 mandó un mensaje a todo el público que se sintió ofendido por su manera de festejar el cuarto gol de una goleada ya anunciada en el Estadio Akron. Aseguró que se dejó llevar por la euforia y su admiración por Cuauhtémoc.

“Me dejé llevar por la euforia y celebré el gol como mi ídolo Cuauhtémoc, una disculpa a todos los que se sintieron ofendidos, no fue la intención. Águilas seguimos por el camino para conquistar la 14. Orgulloso de este equipo ¡VAMOS AMÉRICA!”.