El argentino Chimy Ávila aceptó la convocatoria de la selección de España: “Defenderé esa camiseta con alma y vida”

El delantero argentino de Osasuna Luis Ezequiel ‘Chimy’ Ávila. EFE/ Jesús Diges/Archivo

Fue la gran bomba del flamante entrenador de la selección española Luis de la Fuente: el argentino Ezequiel Ávila fue convocado para la primera Fecha FIFA junto a la Roja. Y el delantero con pasado en San Lorenzo y Tiro Federal no ocultó su satisfacción y orgullo.

“Estoy muy feliz de estar en la pre-lista. Hay que dejar que el míster decida. Yo sigo con mi trabajo día a día, no me desespero y si me toca estaré muy orgulloso de ir a defender”, dijo el goleador luego del empate sin goles del Osasuna ante el Celta de Vigo. “Es un trabajo que vengo haciendo desde hace mucho tiempo y trae sus frutos. Es un sueño porque este país me abrió las puertas a mí y a mi familia, a vivir sin miedo, y eso no tiene comparación con nada. Soy una persona agradecida y la defenderé con alma y vida si me toca”, continuó en relación al difícil momento que atraviesa la ciudad de Rosario, en donde incluso hubo amenazas a Lionel Messi.

España iniciará su camino en la Clasificatoria para la Eurocopa 2024 cuando reciba a Noruega (el sábado 25 de marzo en el estadio La Rosaleda) y visite a Escocia (el martes 28/3 en el Hampden Park de Glasgow). Los otros integrantes de la zona son Chipre y Georgia, recordando que los primeros dos se clasificarán al certamen continental que se disputará el año próximo en Alemania. La lista oficial sería expuesta el 17 de marzo.

La historia marca que hay precedentes de futbolistas argentinos naturalizados en España: el último caso fue el de Mariano Pernía, que incluso llegó a disputar el Mundial de Alemania 2006 por la lesión de Asier del Horno. Juan Antonio Pizzi también fue mundialista y hasta presenció la Eurocopa de 1996. El ex delantero viajó a Francia en el 98 para integrar la nómina de España en la Copa del Mundo. Y, entre los más emblemáticos, figura Alfredo Di Stéfano, multicampeón con el Real Madrid que vistió la camiseta de la selección argentina en 1947 y 1948, pero luego jugó para la española desde 1956 a 1962. Y el Chimy podría sumarse a la nómina.

El otro futbolista nacionalizado que sería considerado por de la Fuente es el francés Robin Le Normand, que también milita en la Real Sociedad y figuraría en la nómina de 69 preseleccionados por el entrenador.

