Los dos posibles destinos de Zinedine Zidane: los campeones del mundo a los que podría dirigir

Zinedine Zidane en la gala del Balón de Oro, en 2022. ¿Cuándo volverá a dirigir? (REUTERS/Benoit Tessier)

Han pasado casi dos años desde la última aparición de Zinedine Zidane como director técnico y el mundo del fútbol se pregunta cuándo y dónde será el regreso del francés a los campos de juego como entrenador. Tras su salida en mayo de 2021 del Real Madrid, Zizou dejó la actividad, pero hay indicios que demuestran sus ganas de retornar a la actividad cuanto antes.

Pretendientes no le faltan al ex futbolista de 50 años que brilló durante décadas con las camisetas de Juventus, Real Madrid y la selección de Francia. Su nombre siempre está en danza en los clubes más poderosos y hay dos en particular que podrían ser los que hagan posible su vuelta al ruedo.

“Tengo ganas de volver, de tener un proyecto. Hoy tengo tiempo, pero no sé hasta cuándo. Puedo tener tiempo y de repente todo puede cambiar rápido. Tengo ganas de estar ocupado”, afirmó el 17 de febrero de este año en Londres, donde asistió a la presentación del monoplaza de F1 Alpine.

Zidane contaba con con grandes chances de tomar las riendas de la selección subcampeona del mundo, pero Didier Deschamps fue ratificado en el cargo para el próximo proceso, aún con el escándalo en la federación (FFF) que acabó con el mandato de Noël Le Graët, envuelto en una serie de escándalos y acusaciones por acoso sexual. Su chance en Les Bleus quedó postergada.

Zinedine Zidane, durante su último paso por el Real Madrid, en 2021 (REUTERS/Susana Vera)

El Real Madrid, club donde consiguió 11 títulos, entre ellos tres Champions Leagues y dos Mundiales de Clubes, siempre asoma como destino, pero su tercera etapa en el Merengue no sería posible por el momento. Chelsea también estuvo como opción, pero desde Londres nunca dieron un paso más para acercar una propuesta.

Es decir que a Zinedine le quedarían un par de opciones más para evaluar. Según publicó el diario catalán Sport en la cabeza del francés hay dos clubes potables para continuar con su carrera. Uno de ellos es Juventus, donde el talentoso jugador estuvo durante cinco años desplegando su magia en el campo. El conjunto de Turín, donde juegan los campeones mundiales Leandro Paredes y Ángel Di María, atraviesa un presente complicado por quita de puntos por sanciones financieras, aunque sigue en pie en la Europa League bajo el mando de Massimiliano Allegri.

El segundo es el París Saint-Germain de Lionel Messi, Neymar y Kylian Mbappé. El ambiente en el PSG está caldeado luego de la eliminación en Champions League a manos del Bayern Múnich. El entrenador, Christophe Galtier, está en la cuerda floja y es factible que deje el cargo pese a que cuenta con grandes chances de ganar la Ligue 1. El equipo de la capital francesa siempre coqueteó con Zidane, pero sus caminos nunca se pudieron cruzar. ¿Será el momento?

