El severo análisis de un periodista francés experto en PSG: “El corazón de Messi no late por el club y sus piernas ya no lo soportan”

Lionel Messi tiene contrato con PSG hasta final de temporada con la opción de extenderlo por un año más (Reuters)

Luego de la eliminación del París Saint-Germain (PSG) en octavos de final de la Champions League contra Bayern Múnich la temperatura en Francia ha aumentado y las críticas hacia futbolistas cuerpo técnico y dirigentes se dispararon en la prensa y en las redes sociales. En este contexto, Lionel Messi ha sido uno de los apuntados tras su actuación en el Allianz Arena.

Este jueves, el periodista de Le Parisien, Laurent Perrin, encargado de seguir el día a día del conjunto parisino, respondió preguntas de los fanáticos y aprovechó para manifestar su opinión sobre el futbolista argentino, sobre Kylian Mbappé y sobre Neymar, otro de los grandes apuntados pese haber estado ausente del encuentro del miércoles que fue derrota 2-0 para los de Christophe Galtier.

“El sueño sería que el PSG construyera un verdadero equipo en torno a un jugador brillante, como lo tuvo Messi en Barcelona (con Xavi, Iniesta, Piqué a su alrededor) y Ronaldo en Madrid (con Modric, Benzema, Kroos, Ramos, el verdadero Ramos… ). Messi y Ronaldo dominaron el fútbol durante 15 años, ¡pero mira el equipo que tenían a su alrededor! Mbappé no puede hacer nada solo. Todavía hay muy buenos jugadores a su alrededor. Pero otros solo tienen el nivel de la Ligue 1″, sostuvo en analista, quien enfatizó en que la dirigencia tiene que concentrarse en complacer a Kiki.

Al ser consultado sobre si Neymar y Messi deben continuar o marcharse del club, no dudó: ”Deben irse. Messi logró un gran Mundial porque le puso el corazón a la Argentina. Su corazón no late por el PSG y sus piernas ya no lo soportan. En cuanto a Neymar, un jugador al que adoro, ya no hay esperanza. Demasiadas historias, demasiadas heridas, demasiadas fechorías. Debe irse, por el bien del PSG y por los suyos”.

Cabe recordar que La Pulga termina su vínculo a final de temporada, pero existe la posibilidad de extenderlo por una temporada más si así lo desean ambas partes y, según adelantó la prensa europea, las charlas para esta ampliación han iniciado hace ya varias semanas. Pero, el caso del brasileño es más complejo ya que su contrato finaliza en 2027, así que es difícil que se marche si no llegan ofertas por él.

Además, Perrin calificó al tridente ofensivo de Mbappé-Neymar-Messi como un “fiasco” y que el club debería concentrarse en contratar jóvenes talentos para reforzar el mediocampo y la defensa del equipo: “Si Messi y Neymar se van, lo que está lejos de ser seguro, liberaría nómina para fichar a 5 jugadores: Skriniar (Inter), Seko Fofana (Lens), Bellingham (Dortmund), Gonçalo Ramos (Benfica), Coman (Bayern)”.

PSG quedó eliminado de la Champions League, torneo que aún no ha podido ganar en su historia, y ahora luchará por conquistar la Ligue 1, en la que marcha puntero con 8 puntos de ventaja sobre el Olympique Marsella. El sábado visitará al Brest y luego recibirá al Rennes en el Parque de los Príncipes en una jornada en donde la afición se expresará por el fracaso deportivo de la institución.

Mientras tanto, el entrenador Christophe Galtier está en la mira de las críticas, como ya le pasó a Thomas Tuchel y a Mauricio Pochettino, sus antecesores en el cargo. En este contexto, el apellido de Zinedine Zidane suena cada vez con más fuerzas en París, mientras los aficionados aguardan por conocer qué ocurrirá con el plantel la próxima temporada.

