La reacción de Cristiano Ronaldo cuando los aficionados árabes gritaron por Messi en medio del partido

La reacción de Cristiano Ronaldo cuando los aficionados gritan "Messi, Messi"

El Al-Nassr de Cristiano Ronaldo cayó 1-0 con Al-Ittihad en un encuentro clave por la cima de la Saudi Pro League. Así las cosas, el portugués saboreó por primera vez el gusto de la derrota desde su arribo a Medio Oriente y los dirigidos por Rudi García ya no son líderes del certamen. El público volvió a enrostrarle a Lionel Messi durante el desarrollo del partido y CR7 tuvo una reacción que fue captada por las cámaras.

Después de marcar ocho goles en cuatro partidos durante febrero, todos los ojos estaban puestos en el portugués para que marcara la diferencia en el duelo entre los dos mejores equipos del certamen. Tras la última polémica victoria de Al-Nassr con un desmedido tiempo adicionado frente al último equipo del campeonato, ahora los de Riad besaron la lona y Cristiano fue abucheado.

“Messi, Messi, Messi”, gritaron los aficionados presentes (fueron cerca de 60 mil) en el estadio King Abdullah Sports City de Yeda con la misión de enervar al número 7. Y lo consiguieron: Ronaldo se puso frente al sector más fervoroso, primero se encogió de hombros y luego “pellizcó” el aire con las dos manos en señal de lo que estaban gritando. Finalmente gesticuló con desprecio y se resignó.

Esta no es la primera vez que la mención del argentino que acaba de consagrarse campeón mundial con su selección nacional en Qatar y se quedó con el The Best al mejor jugador de la FIFA le hace ruido a Cristiano. Hace un par de encuentros, un niño lo abordó en el túnel y le dijo: “Messi es mucho mejor que tú”. La frase no perturbó al lusitano, que continuó con su paso hacia los vestidores.

Lo cierto es que la sombra de Messi lo sigue al ex Real Madrid y Manchester United adonde va, no solo por las reacciones de los aficionados sino porque además está instalado que Al-Hilal, acérrimo adversario de su equipo, está interesado en contar con los servicios de Lionel de cara a la próxima temporada. El futuro del argentino es incierto después de la eliminación del PSG de la Champions League, pero hay quienes no descartan que los saudíes desembolsen una fortuna para tenerlo en su liga y que vuelvan a competir mano a mano.

Al final del día, el Al-Ittihad se colocó un punto por encima del Al-Nassr en el primer puesto de la Saudi Pro League a falta de diez partidos para el cierre del campeonato. El próximo compromiso del luso tiene fecha para el martes 14 de marzo, cuando enfrentará al Abha Club por los cuartos de final de la Copa del Rey de Campeones.

