La sentencia de un ex compañero de Cristiano: “Si Messi tuviera la misma ética de trabajo que Ronaldo, hoy tendría 15 Balones de Oro”

Evra eligió a Cristiano Ronaldo por sobre Messi y explicó por qué

La rivalidad entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo sigue dividiendo a aficionados y especialistas en el mundo del fútbol. La reciente consagración del astro argentino en el Mundial Qatar 2022 y la marcha del portugués del continente europeo amainó el debate, pero los máximos admiradores del luso no desaprovechan la más mínima oportunidad para erosionar la figura de la Pulga. En este caso, Patrice Evra apareció en un podcast para explicar por qué él elige a su ex compañero por sobre el rosarino.

El ex Manchester United argumentó durante una aparición en el canal de YouTube FIVE de Rio Ferdinand su perspectiva sobre el tema. “Quiero hablar de por qué siempre elijo a Cristiano Ronaldo. No es porque sea nuestro hermano, es porque estoy enamorado de su ética de trabajo. Siento que a Messi Dios le dio un talento, mientras que Cristiano tuvo que trabajar para conseguirlo”, declaró al ser consultado sobre cuál de los dos históricos jugadores prefería.

Y agregó al respecto: “Él tenía el talento, pero tuvo que trabajar para conseguirlo. Si Messi tuviera la misma ética de trabajo que Ronaldo, probablemente hoy tendría 15 Balones de Oro. Me gusta la gente que trabaja duro, por eso prefiero a Ronaldo antes que a Messi”. Después de conducir a Argentina a su tercer título mundial en Qatar, Lionel se quedó con el cetro en la gala de The Best y es favorito para ganar su octavo galardón de la revista France Football. Sin embargo, la temprana eliminación en la Champions League podría modificar estas posibilidades.

Lionel sufrió un duro golpe en el Allianz Arena frente al Bayern Múnich (Foto: Reuters)

Con la derrota del París Saint Germain frente al Bayern Múnich, los seguidores del portugués están de festejo y aprovecharon el tropiezo del cuadro francés para crear memes en contra del argentino. Mientras tanto, la segunda etapa de Cristiano Ronaldo en el United terminó con la rescisión de su contrato en noviembre. Actualmente disputa la Saudi Pro League con el Al-Nassr, pero Patrice Evra sigue pensando que debe ser considerado superior a Lionel Messi, a pesar de los últimos logros del argentino en la lista de los mejores jugadores de todos los tiempos .

CR7, por su parte, ganó cinco Balones de Oro en su carrera gracias a sus etapas estelares en el Manchester United, el Real Madrid y el Juventus, y obtuvo cinco Champions League, pero no se espera que el jugador de 38 años vuelva a luchar por la corona a futbolista top del planeta tras marcharse a una liga menor... A excepción de que decida retornar al máximo nivel competitivo para nuevamente dar batalla.

