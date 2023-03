La provocadora comparación de Thomas Muller entre Messi y Cristiano Ronaldo tras la eliminación del PSG

PSG quedó eliminado de la Champions League (AP)

Una vez más a Lionel Messi le tocó sufrir contra el Bayern Múnich. El astro argentino acumuló una nueva derrota frente al conjunto alemán, esta vez no con la camiseta del Barcelona sino con la del PSG por los octavos de final de la Champions League tras caer por 2-0 (Global).

Al mismo tiempo, la Pulga no solo fue uno de los principales señalados por la prensa francesa, sino también por el capitán del equipo bávaro Thomas Muller, quien se había pronunciado sobre él en la previa y no tardó en hacerlo después, en la zona mixta del Allianz Arena.

En diálogo con el periodista Georg Holzner de la revista alemana Kicker, el capitán del Bayern lanzó: “Contra Messi, las cosas siempre van bien en todos los niveles en términos de resultados. A nivel de clubes, Cristiano Ronaldo era nuestro problema cuando estaba en el Real Madrid”.

Lo cierto es que, provocación o no, el portugués tiene números más favorables en su historial ante el Bayern Múnich. El luso acumula ocho partidos disputados contra los alemanes de los cuales ganó cinco, empató uno y perdió dos, mientras que el argentino se enfrentó a ellos en 9 ocasiones de las cuales tan solo ganó dos, perdió seis y empató uno.

Thomas Muller habló sobre los cruces con Lionel Messi (Reuters)

Si se cuentan los duelos personales entre el futbolista alemán y el capitán argentino, cabe recordar que Muller le ganó la final del Mundial de Brasil 2014 cuando ambas selecciones se enfrentaron en el Maracaná. Sin embargo, el atacante reconoció: “Tengo el mayor respeto por la actuación de Messi en la Copa del Mundo”.

No es la primera vez que Thomas Muller se pronuncia acerca de Lionel Messi. De hecho en la previa al partido hizo referencia a sus estadísticas en duelos contra Messi y mencionó el 2-8 que le endosaron al Barcelona en el 2020, aunque remarcó: creo que más importante que eso fue el 7-0 global a favor nuestro en la semifinal de 2013″

Cabe destacar que el año pasado le dieron a elegir entre Messi y Ronaldo en una entrevista para You Have to Answer de ESPN y él soltó: “Oh, dios mío… voy a ir con (Cristiano) Ronaldo. Contra Messi tengo una buena estadística, contra Ronaldo no tan buena”.

