Galtier desmenuzó la eliminación del PSG en la Champions: cómo quedó el vestuario y el futuro de Mbappé

Christophe Galtier habló sobre el estado de ánimo del vestuario del PSG tras la eliminación en la Champions League (REUTERS/Angelika Warmuth)

Un año más que en el Paris Saint Germain las grandes expectativas quedan desinfladas por una eliminación prematura en la UEFA Champions League, ese trofeo que los directivos qataríes persiguen sin éxito hace más de una década. Y esta vez es Christophe Galtier, técnico responsable del equipo parisino, el encargado de desmenuzar la caída frente al Bayern Múnich: cómo quedó el vestuario, los motivos de la derrota, el futuro de Mbappé, la pelea por ganar la Ligue 1 y más.

Te puede interesar: La palabra de Lionel Messi antes de la revancha contra Bayern Múnich por la Champions League: “Estamos capacitados para dar vuelta la situación”

Galtier atendió a la prensa dos días después de perder en Múnich, ya eliminado de la Liga de Campeones de Europa, y con motivo del partido ante el Brest de la Fecha 27 de la Ligue 1. Al ser consultado sobre el ánimo de sus dirigidos, reconoció que hay tristeza y bronca tras sufrir este duro revés en el certamen continental.

“Hay bastante decepción en el vestuario. Rabia también. Los jugadores están cansados y muy decepcionados. Hablamos todos juntos esta mañana. Había muchas expectativas en nosotros. Cada año, un solo equipo gana la Champions League. Hay que proyectarse ahora sobre nuestro objetivo, que es ganar la Ligue 1″, analizó.

Te puede interesar: “Galacticidio en Múnich” y “solo sabe fracasar”: las lapidarias portadas por la eliminación del PSG en la Champions League

El técnico del PSG opinó que las bajas por lesiones fueron uno de los principales motivos del tropiezo ante el Bayern: “Hubo ausencias importantes contra el Bayern. Mbappé no comenzó de titular el partido de ida, Achraf (Hakimi) fue rápidamente disminuido por una lesión. En el partido de vuelta, sufrimos las bajas de Kimpembe y Neymar. Dos lesiones a las que hay que añadir las de Marquinhos y Mukiele. Llegamos debilitados a la doble confrontación.”

Christophe Galtier pidió "no minimizar" la pelea por el título de la Ligue 1 (REUTERS/Angelika Warmuth)

La despedida del equipo parisino de la competición que más obsesiona a sus propietarios abre además un sinfín de especulaciones sobre el futuro de sus principales figuras, incluso de un Kylian Mbappé que rechazó grandes ofertas y firmó el año pasado un contrato hasta 2025, pero elogió la planificación de sus rivales tras perder en el Allianz Arena.

Te puede interesar: La advertencia de Thomas Müller a Kylian Mbappé: “Si nuestro plan funciona, no se va a divertir”

“No tengo que intentar convencer de nada a Kylian Mbappé. Cualquier jugador habría dicho lo mismo después de la eliminación contra el Bayern. Kylian es un jugador del París Saint-Germain, lo demuestra en cada partido y tiene una gran determinación para triunfar y llevar al club lo más alto posible”, comentó.

Galtier también dedicó algunas palabras para Sergio Ramos y Lionel Messi, de los que fue consultado si pueden verse tocados mentalmente tras quedar eliminados de la Champions League y si eso puede afectar a la continuidad de ambos: “No cabe duda que, estos dos grandes jugadores, con un palmarés increíble, están familiarizados con este tipo de situaciones. Son jugadores de un alto nivel, que pasan rápidamente de un partido a otro. ¿Su situación contractual? Están acostumbrado a este tipo de momentos”.

Por último, Christophe Galtier fue preguntado sobre si existe riesgo de que sus pupilos bajen la intensidad en la pelea por ganar la Ligue 1 y aprovechó para mandar un contundente mensaje sobre la hegemonía del club en la liga doméstica.

“Siempre hay un riesgo, pero les dije a mis jugadores que el PSG es el defensor del título. Si ganamos, será la primera vez que un equipo consigue 11 títulos, algo jamás visto en Francia. No hay que minimizar el hecho de ser campeones de Francia. Hay jugadores que tienen un palmarés extraordinario, otros que todavía no han saboreado lo que es ser campeón de Francia. Hay que luchar hasta el final por ganar la Ligue 1. Veo lo que pasa en el extranjero. El Bayern, que lógicamente nos eliminó, no gana la Champions todos los años. Pero cada vez que ganan el campeonato, es una gran fiesta que comparten con los aficionados y los empleados del club. Debe ser lo mismo para nosotros. Tenemos que dejar de trivializar el título. No es fácil ser campeón de Francia”, sentenció.

Seguir leyendo: