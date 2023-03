La sentencia de uno de los entrenadores que mejor conoce a Lionel Messi: “No lo veo feliz en el PSG”

Lionel Messi define su futuro tras la eliminación del PSG de la Champions League (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

No fue una eliminación más para el PSG. Esta caída en la serie ante el Bayern Múnich por los octavos de final de la Champions League dejó al equipo parisino con muchas dudas de cara al futuro. Sobre todo lo que tiene que ver con la continuidad del mejor jugador del mundo: Lionel Messi.

Es que el contrato de La Pulga culminará a mediados de este año y no es seguro que vaya a renovar su vínculo con el cuadro francés, con el que tuvo roces con los aficionados y parte de la prensa de aquél país. Estos importantes detalles hacen que el rosarino planifique bien su próximo destino, al margen de lo competitivo que podría ser el club.

Y si se trata de Lionel Messi, uno de los entrenadores que mejor lo conoce es Claudio Gugnali, ayudante de campo de Alejandro Sabella en el ciclo que terminó con la selección argentina subcampeona del mundo en Brasil 2014. “No lo veo feliz a Messi en el PSG”, fue la sentencia de Gugnali, actual entrenador de la Selección Sub 20 del Ascenso. En diálogo con Toti Pasman por Radio La Red, el DT de 63 años reveló que al margen de lo que se a diario en los medios, a él le quedó esa sensación cuando fue a visitar a La Pulga a Francia.

Claudio Gugnali, entrenador del Sub 20 Ascenso de la AFA

“No es fácil ser feliz en París. Fui dos veces y no me gustó. Es un ambiente frío, y no por el clima, sino el parisino. No es de los lugares que más me gusta. Yo estuve con él y me pareció a mí que no está feliz. Sí está muy ansioso por jugar para la Argentina. Recuerdo que me dijo ‘estamos como con ustedes’ y yo le respondí: ‘para mí, están mejor que con nosotros’. En aquella época con Sabella, Messi tenía muchos compañeros contemporáneos y en este caso fue uno de los más grandes. Tiene un grupo de jóvenes con mucha hambre y ganas de gloria, que estuvo a la altura y lo secundaron muy bien”.

Retomando el presente y futuro próximo de La Pulga, que el 24 de junio cumplirá 36 años, Gugnali remarcó: “Está en una edad donde necesita un equipo, pero también necesita estar bien. En el París ya hay un techo, el club se aburre de ganar la liga y después no alcanza a lograr el objetivo que es Champions”.

En este contexto, también aclaró que si él fuera DT de la Selección Mayor aunque no tenga equipo, lo convoca igual y dio sus razones: “Porque es un imán para los demás. Todos mueren por él, todo están pendientes de él. Tiene luz propia, una estela... camina y todos están pendientes de lo que va a hacer. En los partidos, los árbitros, los equipos y los chicos que lo acompañan”.

Por último, pidió que acepten “el paso del tiempo” y que aunque se le exige más “porque es el mejor”, existe un “desgaste” lógico. “Ha cambiado esa velocidad por el carácter. Ahora es un líder desde otros aspectos y eso es parte de la madurez. Hablé con él después de ser campeón, y dijo ‘ahora sí, basta’. Y se vio ese gesto en ese partido con Francia. Dijo basta. Creo que él cumplió su gran objetivo y conviviendo con él ha dicho que cambiaba todos los logros que tenía por ser campeón con Argentina. Y ahora lo es. Por eso, que toda su última parte del fútbol la disfrute”.

