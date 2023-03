La ex novia de Tiger Woods pidió ser liberada de un acuerdo de confidencialidad firmado con la superestrella del golf. (AP)

La ex novia de Tiger Woods, Erica Herman, presentó una demanda en busca de ser liberada de un acuerdo de confidencialidad que la superestrella del golf le hizo firmar al comienzo de su relación en 2017, informaron este miércoles fuentes judiciales.

Herman, quien vivió con el 15 veces ganador de “Majors” en su mansión de Florida hasta fines de 2022, presentó la solicitud en el Tribunal del 19º Circuito Judicial en el condado de Martin.

Según los registros judiciales conocidos por la agencia de noticias AFP, los abogados de Herman argumentan que la NDA (acuerdo) que se le pidió firmara es “inválida e inaplicable” según la legislación federal estadounidense conocida como Speak Out Act (Ley de hablar claro).

La ley, que entró en vigencia el año pasado a raíz del movimiento MeToo, hace que los acuerdos de confidencialidad no se puedan hacer cumplir en casos de agresión y acoso sexual.

Las presentaciones del caso de Herman no entran en más detalles y no hay acusaciones específicas contra Woods.

Pero en respuesta a una pregunta en el expediente judicial que dice “¿Este caso implica acusaciones de abuso sexual?”, los abogados de Herman marcaron la casilla con un “Sí”.

El intento de Herman de renunciar a su acuerdo NDA marca una escalada de una disputa legal con Woods que comenzó en octubre pasado, pero que no ha sido reportada en gran medida en los medios estadounidenses.

En documentos judiciales también vistos por la AFP, los abogados de Herman demandaron a Jupiter Island Irrevocable Homestead Trust, que es la entidad legal propietaria de la casa de Woods en Florida.

La demanda de Herman alega que los agentes de Woods la engañaron para que abandonara la mansión el año pasado diciéndole que se preparara para unas vacaciones.

“Mediante engaños, los agentes del demandado (Woods) convencieron a la demandante (Herman) de hacer una maleta para unas vacaciones cortas y, cuando llegó al aeropuerto, le dijeron que la habían dejado fuera de su residencia”, dice el expediente judicial.

La querella indica que, debido al “uso agresivo” del acuerdo de no divulgación, Herman está insegura sobre si puede revelar “hechos que darían pie a varios reclamos legales que cree tener”.

Añade que desconoce qué otra información sobre su propia vida puede revelar y con quién.

Marl Steinberg, agente de Woods con la firma Excel Sports Management, no respondió de inmediato a una llamada y un texto en que The Associated Press solicitaba sus comentarios.

La imagen impecablemente limpia de Woods implosionó en 2009 después de las revelaciones de múltiples infidelidades, lo que lo llevó a divorciarse de su primera esposa, Elin Nordegren, en 2010.

El ícono del golf no jugará en el Players Championship de esta semana en Florida, pero está registrado y espera jugar en el Masters de abril en Augusta.

(Con información de AFP y The Associated Press)

