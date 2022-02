Tiger Woods habló del calvario que vive a un año de su accidente: “Todavía tengo muchos problemas con mi pierna”

El próximo miércoles se cumplirá un año del grave accidente de Tiger Woods (Usa Today Sports)

A seis días para que se cumpla un año del tremendo accidente automovilístico que sufrió Tiger Woods en Los Angeles, el golfista hizo un repaso sobre su recuperación y reveló que el proceso va más lento de lo que esperaba.

La superestrella del golf sufrió fracturas en la pierna derecha después de que la camioneta SUV Genesis GV80 modelo 2021 que conducía se saliera de la carretera y volcara varias veces. Los médicos, informaron sobre una fractura de tibia y peroné de la pierna derecha en varios puntos y para estabilizarla debieron instertarle una barra y una combinación de tornillos y clavos.

“Todavía estoy trabajando en la parte de caminar. Tengo un largo camino por recorrer”, señaló Woods en la conferencia de prensa previa del Genesis Invitational en el Riviera Country Club, donde el 15 veces campeón de torneos de Grand Slams es el anfitrión del torneo.

Woods aseguró que el proceso de recuperación va más lento de lo que pensaba (Efe)

Al mismo tiempo, añadió que vio un progreso en su juego desde diciembre, particularmente en lo que respecta a los tiros cortos. “Mi actividad golfística ha sido muy limitada. Puedo hacer putt muy bien, golpear hierros cortos muy bien, pero no he hecho nada realmente largo en serio”, reconoció el golfista de 46 años.

“Puedo jugar al golf los fines de semana, eso es fácil, pero poder estar aquí y jugar seis rondas de golf (ronda de práctica, pro-am, cuatro días competitivos) todavía no puedo hacerlo”, admitió el californiano y agregó: “Lo frustrante es no estar en mi horario. Quisiera estar en un lugar determinado pero no lo estoy”.

“Estoy mejorando, sí, pero no a la velocidad y ritmo que me gustaría. He visto progreso, soy mucho más fuerte de lo que era. Cada día es una pelea y le doy la bienvenida a esa pelea”, reflexionó.

Tiger Woods disputó un torneo junto a su hijo (Usa Today Sports)

A pesar de no sentirse listo para volver, Woods confía en que regresará a la alta competencia en algún momento: “Puedo volver, sí”, afirmó aunque sin dar una fecha aproximada de cuándo podría suceder: “Ojalá pudiera decirlo. Quisiera saberlo pero no lo sé”.

Con estos comentarios, se reducen las expectativas que se generaron en torno a una hipotética vuelta a los terrenos de juego para el Masters de Augusta en abril, la cual se había empezado a idear después de verlo jugar junto a su hijo Charlie en el Campeonato de la PNC en Florida en diciembre pasado. Sin embargo, sobre eso aseguró que dicho evento estaba muy lejos de las exigencias de un circuito de alto rendimiento.

Finalmente, a pesar de la frustración por el lento proceso de recuperación, Woods subrayó que se consideraba afortunado de estar donde está después de los temores de perder la pierna derecha al sufrir dos fracturas.

“Soy muy afortunado, muy afortunado. No sabía si iba a tener la pierna derecha o no. Así que poder tener mi pierna derecha todavía aquí es grandioso. Todavía tengo muchos problemas con ella, pero es mi pierna y estoy muy agradecido por eso”, sentenció.





SEGUIR LEYENDO