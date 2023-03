Erick Lira con la mira puesta para emigrar a Europa

Erick Lira tras conquistar el campeón de campeones con Cruz Azul

Cursando su tercer torneo con la Máquina Celeste de Cruz Azul y a raíz de los rumores sobre un supuesto interés del Udinese de Italia sobre su carta, el centrocampista mexicano, Erick Lira, reconoció sus deseos de poder emigrar en corto plazo al viejo continente, pues fue una de las metas que se trazó desde su debut en primera división.

Siendo uno de los futbolistas ya consolidados en el máximo circuito de México desde sus inicios con Pumas y ahora con Cruz Azul, el canterano universitario se perfiló como uno de los mayores prospectos para llamar la atención de algún equipo de Europa. De hecho, durante las recientes semanas se comenzó a señalar un supuesto interés del Udinese para negociar su ficha; sin embargo, fue el mismo jugador quien desmintió la información.

En entrevista para TUDN, el oriundo de la Ciudad de México expresó que hasta el momento no ha tenido alguna oferta de Europa. “Todos tenemos el sueño de Europa, pero nadie dice: ‘bueno, pero si no es la Premier League, nada’. Al final luchar por el sueño y creo que todos los jugadores quieren dar el salto y como repito, ahorita es un rumor y yo quisiera que fuera una realidad, yo quiero que sea una realidad”.

Posteriormente, señaló las metas que se fijó desde sus inicios como profesional. “Al principio mi primer objetivo era debutar en Primera División, después sabía que tenía que llegar a 100 partidos, tengo 22 años y ya pasé los 100 partidos, ahora decía que podía pensar en el salto a Europa, que no es nada fácil, entonces no significa que sea lo que sigue porque yo quiero que el equipo (Cruz Azul) le vaya bien y por qué no, pensar en un campeonato”.

Se mantiene en contacto con Johan Vásquez

De igual manera, el actual centrocampista de “La Máquina” expresó que mantiene continuo contacto con su ex compañero de equipo, Johan Vásquez, futbolista que desde el verano del 2021 y gracias a su buena actuación en los Juego Olímpicos de Tokio 2020, pudo emigrar al viejo continente para defender los colores del Genoa; aunque hoy en día vistiendo la camiseta del Cremonese.

Soccer Football - Serie A - Cremonese v AC Milan - Stadio Giovanni Zini, Cremona, Italy - November 8, 2022 AC Milan's Divock Origi in action with Cremonese's Johan Vasquez REUTERS/Daniele Mascolo

“He hablado mucho con Johan Vásquez, con el que compartí mucho y me llevo muy bien, y me decía que no es tan fácil el salto, que no es ‘ya estoy listo’; es ir allá y allá no eres el refuerzo estrella que te tratan bien, aquí tienes que trabajar el doble. Entonces yo hablo con él, me dice que la Selección es una vitrina importante y yo estoy trabajando para estar en la Selección”.

Actualidad con Cruz Azul y el Tuca Ferretti

Por último, Erick señaló su compromiso con los “Cementeros” y la unión que existe dentro de la plantilla. ”Yo creo que siempre cada partido lo veo como una final, sea el rival que sea, aunque hay obviamente rivales que dices aquí no te puedes relajar, no puedes perder y no puedes dar un balón y dudar, tienes que hacerlo bien.”

“Hoy está un equipo y mañana puede estar otro, así es que es una competencia interna que siempre ha sido muy sana, el que le toca jugar recibe el ánimo de muy buena manera, se siente de corazón y creo que eso también es importante porque sabes que hay una competencia interna, que siempre hay alguien detrás de ti, que no te puedes relajar, eso hace que a ti te vaya bien”.

En la presente campaña, Lira ha disputado todos los compromisos con Cruz Azul y siendo titular en cada uno de los encuentros. Cabe que en el duelo ante Tigres de la jornada 5, fue el único en donde salió de cambio; en todos los demás partidos, fue titular y jugó los 90 minutos.