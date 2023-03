Ibarra negó estar “preocupado” por el nivel de Boca Juniors y se fue conforme tras el empate con Defensa: “Hay que seguir por este camino”

Hugo Ibarra destacó la actuación de Boca Juniors, pese al empate sin goles ante Defensa y Justicia en La Bombonera que le impidió alcanzar en la cima a San Lorenzo, que con dos unidades más ahora comparte la punta con el Halcón. El entrenador advirtió que el equipo había jugado entresemana, en lo que fue la obtención de la Supercopa Argentina ante Patronato en Santiago del Estero, y que igualmente el equipo no lo sufrió.

“Podríamos habernos llevado el triunfo por lo hecho en el final. Fue partido intenso para los dos, con muchas situaciones de gol. Creo que fue uno de los mejores partidos del campeonato. Frente a un equipo que propone y juega bien, tuvimos situaciones en las que no estuvimos finos. Son cosas que pasan y hay que seguir trabajando”, analizó el Negro en la conferencia de prensa.

El Xeneize llegó a jugar algunos minutos en el final con cuatro delanteros, tras los ingresos de Briasco, Vázquez y Merentiel (Villa, Benedetto y Langoni habían sido titulares). Sin embargo, el marcador no se pudo abrir. “Tenemos delanteros muy importantes. Es difícil ver las variantes que tiene Boca en el fútbol argentino. Uno busca que todos tengan el mejor nivel y luego armar el equipo. Voy dosificando las cargas de minutos y partidos y ellos están muy bien, conformes. Saben perfectamente que el grupo es lo más importante, por eso trabajan consecuentemente en eso”, valoró el DT.

Ibarra reconoció que fue un partido “muy difícil” y que aunque en el segundo tiempo Boca “se hizo más dueño”, el juego pudo terminar “3-3 ó 4-4″. Por este motivo, reconoció que “hay que seguir por este camino y mejorando cosas”. Asímismo, aclaró: “Jugamos contra el puntero del campeonto y de las dos partes pudo haber goles. Creo fue justo el empate. Tenemos que seguir en esta línea, mejorando día a día”.

Sobre si se va con preocupaciones por algunos desajustes defensivos, situación que elevó a Chiquito Romero como máxima figura, el entrenador fue tajante: “Preocupaciones no, tenemos que mejorar sí, sin dudas sí, pero me voy conforme con lo que hizo el equipo, por lo jugado y lo hecho en el segundo tiempo. No estoy preocupado”.

“¿Bronca? Para nada. Se hizo lo que se tenía que hacer y perdí la cuenta de las situaciones de los equipos. Estamos creando situaciones, nos vamos bien y contentos en ese sentido”, continuó, mientras que por el gran nivel que tienen sus delanteros, reconoció: “No es un problema, es una linda situación que me pasa cuando cada uno uno levanta su nivel. Es lo que uno busca como DT. Y tener la respuesta de los suplentes, no hay ningún problema, estoy feliz de eso”.

Por último, mientras se alegró de la vuelta de Vázquez, el nivel de Langoni, Figal y Medina, Ibarra advirtió sobre el juego: “Hay momentos del partido que se puede dar eso de salir jugando, algunos equipos te lo permiten y lo tenemos que intentar. Cuando se puede hay que intentar salir jugando, generar el juego desde atrás, y cuando no se puede buscar una segunda pelota”.

“Veré cómo terminaron todos y ahí analizaremos cómo trabajamos en la semana. Sin apuro y con tranquilidad”, cerró el entrenador pensando en el próximo encuentro ante Banfield en el Sur, el domingo 12 de marzo a partir de las 21:30, por la séptima fecha de la Liga Profesional.

