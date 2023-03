La contundente respuesta de Radamel Falcao a un hincha de River Plate en medio de un tenso cruce que se transformó en viral

Radamel Falcao gritando uno de sus 111 goles con la camiseta Millonaria

En sus cinco temporadas en River Plate, Radamel Falcao García dejó su sello y a fuerza de goles se ganó el cariño de los hinchas millonarios, aunque algunos aún no le perdonan que no haya regresado al club. Esto quedó reflejado en un cruce en Twitter entre el futbolista y un aficionado. Ambos jugaron fuerte y el resultado fue el afecto que todavía tiene la mayoría de los simpatizantes de La Banda que apoyaron al Tigre de Santa Marta, que a sus 37 años juega en el Rayo Vallecano de España.

En el marco del aniversario número 18 de su debut con la casaca riverplatense, una cuenta partidaria en dicha red social lo recordó. “Hoy se cumplen 18 años del debut de Falcao con la camiseta de River. Fue en la victoria 3-1 contra Instituto por el Torneo Clausura 2005. El delantero colombiano jugó 111 partidos, convirtió 45 goles, dio 9 asistencias y ganó el Clausura 2008 con la banda roja”, escribió La Máquina River.

Pero debajo del posteo un usuario (@MARCELO91218) le reprochó: “Y se cumplen 18 años que no regreso al club que le dio todo. Eso no se perdona tampoco”. Como respondió sobre el posteo inicial en el que estaba arrobado el atacante cafetero, éste no dejó pasar el comentario y esgrimió que “yo fui el que quedó libre de River el 30 de junio del 2009 y volví a firmar contrato en julio del mismo año para que River me vendiera a porto y ganara dinero”.

El hincha no se quedó atrás y le planteó: “River te dio todo y está perfecto, pero no me respondés a la pregunta de porque no volviste en estos 18 años”. De inmediato otros fanáticos lo criticaron y empezaron a defender a Falcao. “¡Grande Tigre! No tenés que aclarar nada, nos diste mucho en cancha” (@ChinoEsper). “Vos sos de River, Radamel. El hincha lo tiene bien claro. Lo mejor para todo lo que venga” (@gonchispa). “Te bancarnos Tigre, sin dudas la ilusión de tu vuelta siempre estuvo, pero me quedo con todo lo que nos diste” (@LaloRios25).

Hubo algunos mercados de pases en los que Falcao estuvo en el radar de River Plate, pero hubo acuerdo para concretar su retorno. Esos intentos sucedieron durante los ocho años y medio en los que Marcelo Gallardo estuvo a cargo, ya que ambos jugaron juntos en el club y se conocen mucho.

Aquel 6 de marzo de 2005 ante La Gloria, Falcao jugó apenas cuatro minutos, pero que alcanzaron para contabilizar su debut oficial con el primer equipo de Núñez. Cuatro años antes había llegado al club procedente del Lanceros Fair Play y, después del Sudamericano Sub 17 de 2001, en River Plate no dudaron en incorporarlo. Siguió su formación en la entidad millonaria y, una vez que hizo su estreno el entonces entrenador, Leonardo Astrada, le ratificó la confianza el joven colombiano empezó a ser lo suyo, los goles.

Como indicó la cuenta partidaria, en 111 encuentros con la casaca de River Plate el Tigre marcó 45 tantos y brindo nueve asistencias. Tuvo un buen promedio de gol, casi uno cada poco más de dos partidos. Aunque más allá de sus anotaciones, lo que marcó al hincha fue la entrega en el área rival. Cómo salía a presionar para provocar el el error en la salida del otro equipo o aprovechar alguna desconcentración en la defensa.

Como se describió en el cruce a mediados de 2009 Falcao emigró a Europa y pasó a jugar al Porto. Allí comenzó su periplo por el Viejo Mundo y también se desempeñó en el Atlético Madrid, el Manchester United, el Chelsea, el Mónaco, el Galatasaray y desde 2021 lo hace en el Rayo Vallecano.

También se convirtió en referente de su selección y si bien no logró la clasificación para Sudáfrica 2010, era una fija para Brasil 2014, pero una grave lesión en el ligamento anterior cruzado en la rodilla izquierda lo marginó. Tuvo revancha cuatro años más tarde en Rusia 2018 y marcó uno de los tres goles ante Polonia.

