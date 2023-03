Ardiles se sumó a la polémica por los dichos de De Paul sobre la selección argentina: “Me pareció una declaración de nene”

La dura respuesta de Osvaldo Ardiles a Rodrigo De Paul

Siguen los coletazos por las declaraciones de Rodrigo De Paul quien afirmó que la actual selección argentina es la mejor de las tres que lograron la Copa del Mundo. En esta ocasión fue Osvaldo Ardiles, consagrado en 1978 en el certamen jugado de local. El Pitón criticó al volante del Atlético Madrid y apuntó a valorar con igual importancia a todos los que consiguieron la gloria.

“Él tiene derecho a decir lo que quiera. En primer lugar, me pareció una declaración pueril, de nene. Me parece que no hacía falta que la hiciera, me parece un poquito desubicado. No me gustó. No tendría por qué meterse en ese terreno”, sentenció Ardiles en una entrevista con Futbolemico por Showsport Radio (FM 101.3), de Córdoba.

“Todos somos campeones del mundo, todos tenemos un respeto muy especial por todos. Yo de ninguna manera voy a entrar en la polémica. Me pareció una opinión de alguien no tan seguro de sí mismo”, disparó el ex volante que también jugó el Mundial España 1982.

Osvaldo Ardiles afirma que no cree que Lionel Messi sea mejor que Diego Maradona

“El hecho de ser campeón del mundo lo tenés por vos por toda tu vida. Es un galardón para siempre. Pero de ninguna manera significa que yo fui mejor que otros. Riquelme, por ejemplo, no ganó la Copa del Mundo, Agüero tampoco. ¿Eso qué significa? ¿Que están un escalón por debajo de los demás? No. Hay jugadores que ganaron la Copa del Mundo y no le pueden atar los botines a Riquelme”, agregó el ex futbolista que fue campeón mundial bajo la conducción de César Luis Menotti.

Cabe recordar que otro campeón mundial criticó a De Paul por sus declaraciones. Ubaldo Matildo Fillol fue compañero de Ardiles en 1978 y pidió que “no nos lastimemos entre nosotros”. Se sumó el caso de Pedro Pablo Pasculli, que logró el cetro en México 1986 y le dijo al ex volante de Racing que “lo invitaría a que repase un poco la historia, ganamos invictos el Mundial”.

Por otro lado, al ser consultado sobre si Lionel Messi se consagró como el mejor de la historia al haber logrado el título del mundo con la Selección, indicó: “No estoy seguro que él sea mejor que Maradona. Hay que tener mucho cuidado porque hay otros jugadores grandes. Leo fue criticado cuando jugaba muy bien en el Barcelona y después quizá no lo hacía al mismo nivel en la Selección, pero en los últimos años no jugó tan bien en el PSG, pero sí en la Selección, que era algo que él quería y apuntaba”.

Osvaldo Ardiles con Diego Maradona. Ambos se hicieron amigos en la selección argentina (Monty Fresco/ANL/Shutterstock)

No obstante, el cordobés de 70 años elogió el rendimiento y la actitud del equipo albiceleste dirigido por Lionel Scaloni. “Iban 80 minutos (N. de la R: Argentina vencía 2 a 0) y me mandaban mensajes de felicitación. Yo decía ‘pará, no terminó’. Tuvimos que sufrir, tuvimos claramente el mejor partido, todo terminó bien, fue una Copa del Mundo muy linda. Empezó con serios problemas para Argentina, por la derrota ante Arabia Saudita, pero supongo el técnico y los jugadores más experimentados, Otamendi, Messi, Di María, se juntaron en una pieza y se dijeron las cosas. La ganamos contundentemente y creo que con el mejor equipo”.

En tanto que tiene claro quién fue para él mejor jugador argentino en Qatar: “Me gustó muchísimo Enzo Fernández, un gran jugador. Es un poquito como yo, puede jugar a la izquierda a la derecha, defender y atacar cuando hace falta. Lo tenemos en el Chelsea, lo voy a ver seguido, es joven y tiene un gran futuro”.

Ardiles sigue vinculado al Tottenham Hotspur club en el que jugó y ganó dos Copas de Inglaterra y allí también se desempeña su comprovinciano Cristian Romero, al que destacó: “El Cuti es uno de los mejores del Tottenham, el segundo mejor detrás de Harry Kane. Lo digo por el corazón argentino y cordobés, no lo diría si no fuera así, fundamentalmente veo todos los partidos y esa es mi opinión, no estoy equivocado para nada”.

