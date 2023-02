De cómo hicieron enojar a Messi tras la crítica de van Gaal a por qué es la mejor selección argentina de la historia: Rodrigo De Paul, sin filtro

De Paul cuenta cómo picantearon a Messi con van Gaal

Aunque la final contra Francia imantó todas las miradas y tensión, uno de los partidos más difíciles que afrontó Argentina en la Copa del Mundo fue ante Países Bajos en los cuartos de final. Antes de ese compromiso, Rodrigo De Paul tuvo que tomar una seria determinación porque arrastraba una molestia muscular que lo puso en duda. En paralelo, unas declaraciones de Louis van Gaal no fueron bien tomadas por el plantel albiceleste, que aprovechó para encender a Lionel Messi en la concentración. El mediocampista argentino habló de estos temas y de por qué cree que este equipo nacional fue el más destacado de todos los tiempos hasta ahora.

“A Leo no lo jodemos tanto con el ‘andá pallá, bobo’ porque no le gusta verse así. Se lo dijimos, hay stickers en el grupo de WhatsApp. No sabíamos que iba a hacer el Topo Gigio y eso, no sabíamos nada. Lo picanteábamos para que se enoje, porque viste que cuando él se enoja...”, fue la confesión en TyC Sports de De Paul, que relató como fueron las horas previas al duelo contra los neerlandeses. “A la mañana íbamos a tomar mates y en el grupo ya nos entendemos. ‘Che, boludo, ¿vieron lo que dijo coso? (por van Gaal). ¿Cómo va a decir eso, Leo?’. Él no dice nada, toma mate y está con el teléfono. No te muestra enojo ni calentura. Por eso después nos sorprendió y nos dimos cuenta de que algo le había tocado”, reveló.

Si bien el número 7 ya había dado algunos detalles de cómo afrontó su lesión antes de los cuartos de final, ahondó: “Lo más difícil era manejar la incertidumbre de arriesgar y saber que podía perderme los otros dos partidos (si pasábamos). Son 48 horas en las que estás o no estás. Cada minuto, cada hora era importante. Me costó mucho dormir esos días. Me preguntaban cómo estaba y yo decía que bien, pero la venía dibujando con el dolor que sentía”.

Luego de muchas dudas, De Paul fue titular ante Países Bajos (REUTERS/Bernadett Szabo)

El preparador físico Luis Martín lo probó con GPS para ver si estaba al 100% y el volante del Atlético Madrid contó que tuvo que ir de a poco para no agravar la lesión: “La primera vez aceleré con miedo. El médico me dijo que había 80% de chances de que me rompiera y me perdiera el Mundial. Me recomendó que descansara y que en 5 ó 6 días iba a estar mejor. Pero yo no sabía si iba a haber otro partido y si en cuatro años me iban a volver a citar para un Mundial. Capaz que era mi último partido en una Copa del Mundo”.

Lionel Scaloni le dio libertad para elegir si jugar o no y De Paul decidió hacerlo, con el miedo a cuestas de tener que pedirle el cambio a los 10 minutos de partido y “fallarle”. Más tarde, se refirió al sello que el entrenador le imprimió a este conjunto nacional que pasó a la historia: “Él prácticamente hizo todo desde las bases. 19 de los 26 jugamos nuestra primera Copa del Mundo, casi a todos nos enseñó a ponerse la camiseta de la Selección, con la ayuda del capitán (Messi) y los de experiencia. Él nos fue formando en todos los sentidos. Y lo más importante es que generó compañerismo, generar un vínculo tan armonioso donde tantas veces prevalece el ego y se magnifica mucho. Cada uno entendió qué pieza era en este rompecabezas”.

Antes de Argentina-Países Bajos, Croacia eliminó por penales a Brasil del mismo lado de la llave del cuadro. Respecto a ese resultado, repasó: “Cuando llegamos en micro, Brasil ganaba 1-0. Cuando lo empata Croacia creo ya estaba en la cancha comiendo los caramelos. La gente gritó el gol. Los penales lo vimos dentro del vestuario con los teléfonos y nos llegaba la info antes porque se escuchaba a la gente. Para nosotros, sin desmerecer a Croacia, enfrentar a Brasil era como adelantarse a una final. Podía haber suspendidos, echados, un desgaste mental muy grande. Cuando el favorito queda fuera, se desbloqueó el segundo que éramos nosotros. Nosotros lo gritamos y entró el técnico y nos retó: ‘Qué festejan ustedes si ahora tienen que salir a ganar’. Fue una motivación extra”.

De Paul dice por qué esta fue la mejor selección de la historia argentina

Una de las frases más resonantes de De Paul fue: “Que me perdonen todos, pero terminamos siendo la mejor selección que tuvo nuestro país. No lo digo desde el ego. Yo creo que la selección argentina hasta muchas veces tuvo mejores jugadores que los que conformamos esta Selección. Como equipo le ganamos a todos los campeones actuales que había. Al de América, Europa y del Mundo. Hicimos una Eliminatoria sin perder, ganamos en Bolivia después de muchos años, ganamos en Perú después de cuánto, rompimos el récord partidos que tenía la Selección. Me parece que como equipo esta Selección consiguió cosas sumamente importantes y, sin que sea secundario, con la conexión con el público”.

Sobre su relación personal con Messi, expresó: “El Enano me cuida a mí, me baja, ponete así. Yo estoy cerca porque lo quiero, lo siento mi amigo. A mí me demuestra un cariño, ayer era la gala de él y me preguntó por mi pierna. Andá a probarte el traje que hoy es tu día le decía. Es increíble, me encanta pasar tiempo con él y con todos los pibes. Tenemos un grupo hermoso. Me llega todo y no, no lo compartimos. Nosotros con las cosas esas que hacen virales nos mandamos, nos reímos, tenemos un grupito”.

LOS PRESAGIOS ANTES Y DURANTE EL MUNDIAL

· “Como llegamos nosotros al Mundial te da miedo, responsabilidades, presión. El mensaje era vamos despacio, la idea era estar en el último día entre los cuatro mejores y ahí puede pasar cualquier cosa. Pero puertas adentro sabíamos que podíamos ser campeón. Una vez estábamos comiendo acá por septiembre y me trajo el hermano de Tini una figurita mía. Se la escribí, pero en forma de chiste diciendo que íbamos a ser campeones del mundo. Me ofrecieron para comprármela me dijo, la vende y lo cago a palos”

· “Después de Arabia, en una de las tantas rondas de mate que hacemos con el enano, con Leo y ahí tenía un cuadernito se lo firmo poniendo lo mismo. Se lo firme en una de las últimas hojas y me aguanté y le dije después de los octavos de final. Y se calentó, no quería saberlo. Me olvidé de llevármelo. Cuando volvimos ni me acordé”

OTRAS FRASES DE RODRIGO DE PAUL

Rodrigo De Paul, campeón mundial 2022 (REUTERS/Lee Smith)

· “Todavía no me acostumbro a que me digan ‘campeón del mundo’ y ojalá no me acostumbre nunca así me sigo sorprendiendo”

· “¿Scaloni dijo que me parezco a él? Un poco me mató porque él la banda derecha bien, pero... Ja. Creo que del lado de la personalidad, ser un tipo siempre alegre, que motiva. Ese es mi trabajo. El fútbol es un equipo y en esos condimentos que faltan, yo entendí y leí que se los podía dar y creo que lo hice muy bien. ¿Quién tiene más técnica? Yo, aunque capaz después se enoje”

· “Estuvimos tan poquito tiempo en el país y era tanta la euforia que no terminamos de disfrutar, tomar dimensión y sentir todo el cariño. Tengo muchas ganas de que sea la fecha de marzo”

· “Con intento hablar poco porque si hubiéramos perdido la final, hasta el día de hoy me estaría costando entrar al vestuario. Es feo meter el dedo en una herida”

· “Sacando el partido con México, fuimos ampliamente superiores a todos los rivales”

· “Me queda la espina de haber podido ganar el partido 2-0 proque fue totalmente meritorio, fuimos superiores. Pero para el público y los Mundiales fue increíble porque tuvo todos los condimentos. A los dos mejores jugadores de la actualidad, que hicieron dos y tres goles cada uno”

· “Que un equipo haga dos cambios en los primeros 30 minutos de una final del mundo no existe, algo estaba pasando ahí. Pero era como que sabíamos que no iba a terminar así, tenía que llegar el momento de sufrir. De repente faltando 10 minutos se desmoronó todo y todo lo que estábamos disfrutando fue un sufrimiento interminable. Fue todo muy épico y la fortaleza mental como la de Montiel de hacer un penal en el 117′ y 10 minutos después sos la tapa del mundo que te convierte en campeón. Pasar de esos extremos no existe. Aguantarlo también es un partido distinto”

· “No vi la atajada de Dibu en el final. Salí en el segundo tiempo extra, me había vuelto a cargarme la pierna atrás. Estaba sentado con hielo, tengo a la derecha a Fide, Ángel medio como llorando y me contagió ese sentimiento pero no sé por qué ya que el partido se seguía jugando. Cuando la pelota lo sobra a Ota, la gente se empieza a parar, Fideo se me para adelante y veo cuando la pelota vuelve y casi gol de Lautaro”

