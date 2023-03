Cuándo se enteró que iba a jugar el Mundial, el insulto de Dibu Martínez y por qué no pateó un penal contra Francia: las revelaciones de Enzo Fernández

Enzo reveló que guarda el premio al mejor jugador joven junto a una réplica de la Copa del Mundo (Foto: Reuters)

La consagración de Argentina en el Mundial Qatar 2022 tuvo héroes inesperados dentro de la formación que superó los siete partidos. Enzo Fernández abandonó River Plate para dar el salto europeo con el Benfica y así aparecer en el radar de Lionel Scaloni. La baja de Giovani Lo Celso le hizo un lugar entre los 26 convocados y, luego de la caída frente a Arabia Saudita, tomó las riendas en la segunda mitad frente a México para ganarse la titularidad en un puñado de minutos.

El mediocampista del Chelsea fue uno de los últimos en ingresar a la lista y reveló en qué momento del año se enteró de la novedad. “Me enteré una semana antes, estuve casi tres meses preparándome tanto emocionalmente como físicamente. Para poder digerir estar o no estar. Pero agradecido al cuerpo técnico que llevarme. Primer se lo avise a mi mujer, me puse a llorar porque lo soñé tanto. Después a mis viejos y hermanos”, especificó en charla con TyC Sports.

Uno de los icónicos momentos de su estadía en Qatar fue cuando no pudo cerrar la serie por penales frente a Países Bajos. La transmisión oficial captó un reto por parte de Emiliano Martínez ya que el día anterior habían charlado de adónde patear: “Me dijo que patee al medio porque el día anterior practicando penales y cuando pateé cruzado me salió bien ahí. Le pregunte a Dibu y me dijo que pateé al medio, que el arquero siempre se la juega. Siempre que patee penales fue cruzado, pero tocó errar”.

Qatar 2022 - Gol Enzo Fernandez - Argentina 2 Vs 0 México

LAS OTRAS FRASES DE ENZO FERNÁNDEZ

• Emiliano Martínez lo catalogó de “atrevido”: “Está un poco loco, le mandé un mensaje y lo felicité por el premio. Dibu es una gran persona, un gran profesional y escuchar eso de él me pone orgulloso. Me emocioné un poco por lo que dijo de sus padres en la gala de The Best. Me emocioné cuando hablaron los tres, me tocaron el corazón, me puse un poco maricón”.

• ¿Pensó que iba a jugar en el Mundial?: “Si te digo te miento, porque en el momento me tocó entrar en los dos primeros partidos del banco. Sentía que iba a jugar. Fueron pasando los partidos y el cuerpo técnico decidió ponerme. Intenté hacer lo mejor por el equipo”.

• Su gol frente a México: “Leo me dice que me acerque a jugar, cuando recibo me queda de frente a un jugador, lo encaré y le pegué. Leo me abrazó como diciendo ‘viste que te dije’. Me felicitaron todos, luego de México fue todo otra cosa”.

• Las cábalas del plantel: “Había mucho humo en la concentración. Yo no sabía que era y cuando contaron la anécdota me di cuenta que eran ellos. Cábalas tengo, pero prefiero no contarlas. Teníamos juntos con Juli y prefiero que queden guardadas”.

• Su entendimiento con Álvarez: “Tenemos una conexión con Juli por River y ya sabe que cuando estoy perfilado hacia adelante tiene que picar”.

• El aliento argentino en Qatar: “Qué locura, la gente de Argentina… cada vez que veo la gente cantando, me enorgullece mucho el país que somos y la unión que hay. Fue una locura el Mundial y la gente también lo necesitaba. Fue fundamental, alentaban todo el partido y agradecido de por vida con ellos”.

• La relación con Otamendi: “Con Nico agradecido de por vida. Desde que llegue a Lisboa me trato de maravilla y siempre nos trató de diez. Hizo todo más fácil en Portugal, los consejos en el día a día, sabe todo lo que lo quiero y es un ejemplo para mí. ‘Preparate que vas a estar’, siempre me decía”.

• ¿Por qué la gente odia a Martínez?: “El Dibu, qué arquero. Me sorprende siempre. Está un poco loco y la gente que no es de Argentina le cae un poco mal. Es una gran persona y no le hace mal a nadie. Te vuelve loco, te tira la pelota lejos. Te pone ansioso, el jugador quiere patear. Te desconcentra”.

Enzo admitió que habló "un par de cositas" con Kylian Mbappé en la final (Foto: Reuters)

• El cruce con Mbappé en la final: “Discutí con Kylian en la final pero queda en la cancha, no me gusta contar lo que pasa en el partido. Hablamos un par de cositas”.

• ¿Iba a patear en la definición contra Francia?: “En la ronda no me preguntó Scaloni, si erré con Holanda. Yo habría dicho que sí. Si no había sexto seguro era yo, el quinto era Lautaro. Si el técnico quería, pateaba yo”.

• Los que más pegan en la Selección: “Licha y Cuti son brutos, pegan en los entrenamientos. Ota también. Si estás de espaldas olvídate, no existís”.

• Dónde está el premio Golden Boy y la promesa: “Lo tengo guardado con la Copa. No me tatué todavía, pero lo tengo pendiente pero va a estar en la pierna”.

• Su salida de Benfica al Chelsea: “Siempre quise jugar en la Premier, estoy acá cumpliendo otro sueño. Creo que cada oportunidad que se me presenta en la vida, intento aprovecharla siempre”.

