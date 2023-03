La reacción del Kun Agüero ante la lista de la Selección para los amistosos: el jugador que no conocía y un mensaje para Scaloni

La reacción del Kun Agüero ante la lista de Scaloni

El 23 y 28 de marzo, la selección argentina festejará ante el público el título mundial obtenido en Qatar 2022 con dos partidos amistosos ante Panamá (en Buenos Aires) y Curazao (en Santiago del Estero). Lionel Scaloni dio la lista de convocados y Sergio Agüero realizó una reacción en redes sociales en la cual se mostró sorprendido por la aparición de algunos futbolistas “poco conocidos”.

El Kun, quien había hecho un video imitando al presidente de la Argentina, Alberto Fernández, que se hizo viral, repasó en una de sus transmisiones uno a uno los jugadores de la Scaloneta que estarán en los amistosos.

En compañía del streamer Lautaro Del Campo, más conocido por el público como La Cobra, el ex futbolista de Independiente, Atlético de Madrid, Manchester City y Barcelona fue nombrando a cada uno de los jugadores. Al comienzo, no hubo gestos de sorpresa, hasta llegar a una de las revelaciones de la nómina. “¿Lautaro Blanco? ¿Del Elche?”, soltó el Kun asombrado.

Luego, Agüero celebró la incorporación del mediocampista Máximo Perrone, recientemente llegado al Manchester City de Pep Guardiola. El próximo fue Facundo Buonanotte. “Creo que lo vi en el Brighton. No lo vi mucho, ¿juega bien?, ¿de qué juega?”, indagó sobre el ex Rosario Central que es compañero de Alexis Mac Allister en la Premier League.

“Mac Allister me encanta y vuelve (Emiliano) Buendia”, continuó. Otra de las sorpresas para el ex delantero fue la convocatoria de Valentín Carboni, el joven valor del Inter. Pero no así Alejandro Garnacho, a quien el Kun conoce muy bien del Manchester United. “Como hincha, que ponga lo que quiera”, cerró Agüero, quien estuvo en Qatar con el grupo siguiendo la Copa del Mundo.

LOS 35 CONVOCADOS PARA LOS AMISTOSOS:

ARQUEROS: Franco Armani (River), Gerónimo Rulli (Ajax) y Emiliano Martínez (Aston Villa).

DEFENSORES: Juan Foyth (Villarreal), Gonzalo Montiel (Sevilla), Nahuel Molina (Atlético de Madrid), Nehuén Pérez (Udinese), Germán Pezzella (Betis), Cristian Romero (Tottenham), Nicolás Otamendi (Benfica), Lisandro Martínez (Manchester United), Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon), Marcos Acuña (Sevilla) y Lautaro Blanco (Elche).

MEDIOCAMPISTAS: Leandro Paredes (Juventus), Guido Rodríguez (Betis), Enzo Fernández (Chelsea), Maximiliano Perrone (Manchester City), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Rodrigo De Paul (Atlético de Madrid), Facundo Buonanotte (Brighton), Thiago Almada (Atlanta United), Giovani Lo Celso (Villarreal), Alexis Mac Allister (Brighton), Ángel Di María (Juventus), Ángel Correa (Atlético de Madrid), Emiliano Buendía (Aston Villa) y Valentín Carboni (Inter).

DELANTEROS: Lionel Messi (PSG), Paulo Dybala (Roma), Lautaro Martínez (Inter), Julián Álvarez (Manchester City), Alejandro Garnacho (Manchester United), Nicolás González (Fiorentina) y Alejandro Gómez (Sevilla).

