Los seis apellidos del futuro que citó Lionel Scaloni para los amistosos de la selección argentina y las promesas que quedaron fuera

Maximo Perrone, Facundo Buonanotte, Valentín Carboni, Lautaro Blanco, Nehuén Perez y Alejandro Garnacho, el recambio que asoma en la Selección

Aunque la Selección acaba de consagrarse campeona del mundo en Qatar 2022, la cabeza de Lionel Scaloni no se detiene y, además de celebrar la tercera estrella junto a los simpatizantes argentinos, el director técnico aprovechará los amistosos contra Panamá y Curazao para ver de cerca a varias jóvenes promesas e iniciar, de manera paulatina, el recambio generacional.

Alejandro Garnacho se destaca en el Manchester United (AP Foto/Dave Thompson)

Sin dudas, el nombre más rutilante dentro de esta nómina es el de Alejandro Garnacho, el atacante del Manchester United nacido en España pero con raíces argentinas, situación que le permite optar por lucir la camiseta albiceleste. El futbolista de 18 años se convirtió en una pieza importante dentro del equipo conducido por Erik ten Hag.

Te puede interesar: La reacción de Alejandro Garnacho al ser convocado por Lionel Scaloni para los dos amistosos de la selección argentina

Dentro de este juego de seducción que realiza Argentina para terminar de atar al delantero, el joven lanzó un claro mensaje en los últimos días al celebrar la obtención de la Copa de la Liga de Inglaterra con la bandera nacional en sus hombros. En lo que va de esta temporada aportó cuatro goles y cinco asistencias en 27 presentaciones. El pasado miércoles fue clave al marcar un tanto para que los Diablos Rojos eliminen al West Ham en la FA Cup.

Máximo Perrone, una de las promesas del Manchester City (Foto: Reuters/Ian Walton)

Otro destacado es Máximo Perrone, quien a poco de haber debutado en Vélez fue transferido al Manchester City. El joven, pese al poco tiempo de adaptación, comenzó a ganarse sus primeros minutos en los Ciudadanos (ingresó en la goleada ante Bournemouth y en el epílogo en el cruce por FA Cup contra Bristol City).

Te puede interesar: Scaloni publicó la lista de la selección argentina para los dos amistosos de festejo por el Mundial: citó a Garnacho y hay cinco sorpresas

“Es un futbolista que es más rápido con su cabeza que con las piernas. Creo que crecerá con nosotros desde el ritmo y el físico. A veces buscamos futbolistas para jugar en la posición donde los espacios son más reducidos. Es bueno, realmente muy bueno”, fueron las palabras elogiosas que esbozó Pep Guardiola tras ver en acción al volante central de 20 años.

Valentín Carboni, la esperanza del Inter en la mitad de la cancha (Foto: Giuseppe Bellini/Getty Images)

Valentín Carboni, que fue llamado en su momento en una lista multitudinaria de Scaloni, volverá a tener la chance de entrenar junto a Lionel Messi y compañía. El chico de 17 años surgido de la cantera de Lanús y que supo pasar por las juveniles de Italia se ganó esta temporada un lugar dentro de la consideración de Simone Inzaghi en el Inter de Milán.

Te puede interesar: Oficial: la AFA anunció que Lionel Scaloni seguirá como técnico de la selección argentina hasta 2026

El hijo de Ezequiel Carboni es un habilidoso mediocampista ofensivo que a fines del año pasado hizo su debut oficial en la Champions League, ingresando a falta de un cuarto de hora del encuentro ante el Bayern Múnich.

Facundo Buonanotte llegó esta temporada al Brighton & Hove Albion (REUTERS/Chris Radburn)

Con 18 años, el mediocampista ofensivo Facundo Buonanotte se convirtió en la nueva apuesta del Brighton & Hove Albion. El ex Rosario Central, luego de participar en el Sudamericano Sub 20, recaló en Inglaterra y rápidamente comenzó a sumar minutos de juego. El pasado martes disputó su primer partido de titular en la ajustada victoria ante Stoke City en la quinta ronda de la FA Cup.

Otro producto de la cantera canalla que figura dentro de este recambio es Lautaro Blanco. El lateral izquierdo de 24 años, luego de desembarcar en el Elche de España, fue convocado por Lionel Scaloni para pujar por un lugar en el carril defensivo contra el Huevo Acuña y Nicolás Tagliafico. En su expedición por Europa lleva disputados 7 partidos (tres como titular) y brindó una asistencia.

En la zaga central asoma otra opción de un joven proyecto que tuvo un largo recorrido por las juveniles de Argentina y que ya supo ser llamado por el oriundo de Pujato para la Mayor. Se trata de Nehuén Pérez, quien a sus 22 años es una pieza fundamental de la defensa del Udinese de Italia. El ex Argentinos Juniors y Atlético de Madrid, en lo que va de la temporada, jugó 23 partidos y convirtió tres goles.

No obstante, el trabajo de Lionel Scaloni no se detiene aquí y dentro de su abanico de posibilidades también figuran otros prometedores proyectos que en esta oportunidad no fueron llamados pero que podrían aparecer en el corto plazo. Sin dudas que el apellido de Nicolás Paz es uno de los más resonantes. El creativo del Real Madrid fue uno de los pocos jugadores que se destacó en el flojo Sudamericano que tuvo la selección argentina Sub 20 de Javier Mascherano. El nacido en Tenerife, España, es hijo del ex futbolista Pablo Paz y viene sumando méritos para sostenerse en el radar de Argentina.

En el mapa del futuro de la albiceleste también hay otros nombres, como los de Franco Carboni (lateral izquierdo de 19 años -Monza de Italia, pero su pase pertenece al Inter-), Thiago Geralnik (mediocampista ofensivo de 23 años -Villarreal de España-), Luka Romero (delantero de 19 años -Lazio-) y Matías Soulé (extremo derecho de 19 años -Juventus de Italia-), entre otros.

Seguir leyendo: