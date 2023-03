El Kun Agüero imitó el discurso de Alberto Fernández: “¿Por qué grita así?”

El Kun Agüero imita al presidente Alberto Fernández

Cada exposición en sus plataformas suele ser viral y este jueves Sergio Agüero sorprendió con una reacción sobre el presidente Alberto Fernández. El ex delantero hizo mención a la forma de expresarse del primer mandatario en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso Nacional llevada a cabo este miércoles. El corte de su versión libre del discurso se viralizó luego de ser subido en las redes sociales.

Agüero imitó a Fernández y de forma efusiva dijo: “En Argentina, porque nosotros vamos a cambiar’. ¿Por qué grita así?”, se preguntó el ex artillero surgido en Independiente que luego de bajar el tono se explayó con sus argumentos, planteando que prefiere un discurso en el que se hable de manera más mesurada.

Alberto Fernández, en tono elevado, hablando del espionaje interno

“No sé. Por qué no habla ‘nosotros estamos pensando poder cambiar la Argentina y creemos que lo mejor sería empezar con el tema de la seguridad o empezamos con el tema de la educación, estamos trabajando’”, manifestó con un tono más aplacado. “¡Hablá bien! Yo creo que es así. No sé, digo eh. Pero ‘que nosotros vamos…’ Pará, digo. No puede ser”, agregó.

El Kun Agüero en otras de sus transmisiones en las que es seguido por miles de fanáticos

Desde que el Kun debió retirarse de la práctica profesional debido a la arritmia detectada en octubre de 2021, potenció su presencia en las transmisiones vía Twitch y compartió más tiempo junto a sus fanáticos. En esas conexiones suele hablar de diversos temas de interés general y también ofrece su mirada política. Por caso hace un año criticó el impuesto a la riqueza que rige en la Argentina. Hizo lo propio luego de un viaje para ver a unos amigos y manifestó su descontento por el estado de la ruta 6 en la provincia de Buenos Aires.

Sergio siempre se expresó sin filtro más allá de cualquier asunto y su impronta genera opiniones espontáneas de las cuales sus seguidores se hacen eco en las redes sociales. Su presencia es casi a diario en su canales de Twitch y en otras plataformas.

Sus streaming se convirtieron en un clásico y una vez que dejó el fútbol también se volcó de lleno a su empresa de deportes electrónicos y preside el Kunisports, su equipo en la flamante Kings League, un campeonato de fútbol para 7 jugadores organizado por Kosmos, la firma de Gerard Piqué en la que también participan streamers, influencers y ex estrellas del deporte. Ahora se confirmó la creación de la Queens League para las mujeres.

Por ese torneo también se llevan a cabo transmisiones en vivo en las que participan Piqué junto con los presidentes de los equipos entre los que también están Iker Casillas (1K FC) y el conocido streamer, Ibai Llanos, cuyo conjunto, Porcinos FC es uno de los líderes de la tabla y acaba de incorporar a Ronaldinho quien debutó el domingo.

Agüero, además, se incorporó como comentarista para los partidos más importantes del fútbol internacional y en dichas transmisiones suele tener a invitados de primer nivel como ex compañeros y amigos suyos, vínculos generados en sus 18 años de carrera profesional. Con su frescura y anécdotas, el Kun cumple esa función en Star+ que es la plataforma de streaming de la señal deportiva ESPN.

