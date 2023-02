El entrenador del Inter Miami se ilusiona con la posible llegada de Lionel Messi: su contundente elogio

Phil Neville admitió el interés por Lionel Messi y no escatimó en elogios para el crack argentino (Credit: Jasen Vinlove-USA TODAY Sports)

Lionel Messi siempre marca la agenda y su futuro a nivel clubes es uno de los temas que acapara el interés de los diversos portales en el mundo. En caso de que no renueve su contrato con el París Saint-Germain (PSG) una de las alternativas que sonó fue el Inter de Miami, propiedad de David Beckham. En las últimas horas se conocieron testimonios del entrenador de la franquicia, Phil Neville, quien llenó de elogios al mejor jugador del planeta y se ilusiona con poder dirigirlo en la Major League Soccer (MLS).

El detalle viral en una imagen del pie de Lionel Messi cuando ejecutó el tiro libre del triunfo del PSG La foto refleja uno de los secretos del astro del París Saint Germain a la hora de tirar las faltas VER NOTA

En declaraciones a The Times, Neville dijo que tanto Messi como el mediocampista Sergio Busquets están en su radar. “No lo voy a negar y decir que no hay verdad en la especulación de que estamos interesados en Lionel Messi y Sergio Busquets”, dijo el ex defensor de 46 años.

“Queremos traer a los mejores jugadores del mundo a este club de fútbol. Messi y Busquets son dos de los que más se destacaron en los últimos años. Son grandes jugadores que aún serían un gran beneficio para el club y para la MLS, sería un cambio de juego”, subrayó. Messi y sus amigos Busquets y Jordi Alba vienen de compartir una cena en Barcelona a comienzos de la semana.

Lionel Messi y Sergio Busquets se hicieron amigos en el Barcelona y ahora suenan para jugar juntos en el Inter de Miami (REUTERS/Albert Gea)

“Desde que me uní a Miami, creo que hemos estado vinculados con todos los mejores jugadores del fútbol mundial. De Sergio Ramos, Dani Alves, Robert Lewandowski, Willian, Cesc Fàbregas, Luis Suárez”, agregó el DT que está en el equipo de La Florida desde 2021.

El PSG dio a conocer la lesión de Neymar: los detalles del parte médico y el nuevo control en 48 horas El brasileño se torció el tobillo derecho y se fue con claros signos de dolor. Por la tarde el club confirmó el diagnóstico. Habrá que ver si llega para la revancha ante el Bayern Múnich por la Champions League VER NOTA

“Siempre vamos a estar vinculados con los mejores jugadores del mundo. Teníamos a Gonzalo Higuaín y Blaise Matuidi. Ahora tenemos la oportunidad de traer algunos nuevos jugadores”.

Por otro lado, el estratega británico también habló del tema con The Athletic y afirmó que “si Leo Messi llegara al club, sería el fichaje más importante en la historia del deporte de Estados Unidos”. Con esta definición argumentó por qué una eventual incorporación del crack argentino sería para él más fuerte que el fichaje de Pelé (Cosmos) o el mismo Beckham (LA Galaxy): “Creo que va más allá que Inter Miami. Creo que sería algo muy grande para la MLS”.

Lionel Messi está más vigente que nunca y viene de ser campeón mundial con su selección (Photo by Anne-Christine POUJOULAT / AFP)

Aunque tener al capitán de la selección argentina que fue campeón del mundo en Qatar ameritaría algunos cambios. “La vida cambiará. Las cosas serán diferentes. Los árboles podrían tener que ser más grandes (alrededor del campo de entrenamiento). La seguridad podría tener que ser más estricta. El camino que tienen los jugadores hoy hacia ese estadio, eso podría tener que ser diferente. El viaje puede ser diferente. Los hoteles en los que nos hospedamos podrían tener que ser diferentes. Pero realmente eso podría ser a lo que aspiramos ser de todos modos. Es emocionante, pero creo que sería un gran desafío”, concluyó.

“Invisible” y “era una actuación decepcionante”: críticas a Messi a pesar del gol del triunfo que salvó al PSG Los diarios franceses apuntaron contra el astro argentino por su rendimiento ante el Lille más allá del tanto que puso el 4-3 en tiempo de descuento VER NOTA

En tanto que Messi estaría analizando una propuesta del PSG para poder renovar su vínculo que vencerá el próximo 30 de junio al igual que el de Busquets con el Barcelona. El rosarino de 35 años y el español están en condiciones de negociar con otro club. También sonó la posibilidad para Leo de regresar al Barcelona y algunos medios españoles afirmaron que hubo una reunión entre el presidente del club, Joan Laporta y el padre del futbolista, Jorge Messi. La otra variante sería una multimillonaria propuesta del Al Hilal de Arabia Saudita, otra liga que quiere contratar a figuras para potenciar el certamen local donde en enero se sumó Cristiano Ronaldo al Al Nassr.

El fútbol estadounidense está en pleno auge desde hace varios años y hay mucha expectativa por lo que viene con la Copa América 2024 y el Mundial 2026 que será anfitrión con Canadá y México, pero contará con mayor cantidad de sedes.

Seguir leyendo: