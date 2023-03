La sentencia de Diego Latorre que generó un encendido debate: “Hace 30 años que el periodismo ataca el juego”

En medio del análisis del encuentro de ida de la Copa del Rey en el cual el Barcelona de Xavi Hernández derrotó 1-0 al Real Madrid en el Santiago Bernabéu con un 36% de posesión de balón y pocas llegadas al arco, Diego Latorre tomó la palabra para hacer una crítica al periodismo por cómo evalúa a algunos entrenadores que intentan mostrar en el campo un fútbol vistoso y atractivo cuando los resultados no le son favorables.

“Hay un ataque sistemático y esto es muy de nuestra industria, la del periodismo”, arrancó Gambeta en el programa Equipo F (ESPN). “Hay un rencor o un ataque, no sé el término preciso, que cuando pierden los equipos de estos entrenadores a los que les gusta el contraataque o que la pelota la tenga el otro no te ponen en el pizarrón: ‘Che, Mourinho perdió con un 15% de posesión...’ Te ponen a Guardiola. ¿Te diste cuenta de eso? Hay algo que no les cierra, como que van en contra de la belleza del fútbol, contra lo artístico”, continuó el ex futbolista de Boca y Racing ante la mirada del Pollo Vignolo y el resto de sus compañeros.

Latorre puso como ejemplo la derrota de la Roma, que dirige José Mourinho, ante el Cremonese, equipo que marcha penúltimo en la Serie A de Italia. “A esos técnicos no los atacan, los encubren. Lo van enmascarando, te dicen que hay que ser efectivo, pragmático y te la enroscan, porque si hay alguien que tiene habilidad para enmascarar es el periodista”, agregó, lanzando otro dardo.

Luego, su compañero Federico Bulos cuestionó la teoría del comentarista: ¿Vos decís que a Guardiola se lo ataca?”. “Sí, fijate que cuando empata o pierde en la Champions es un escándalo y cuando el Cholo Simeone sale cuarto nadie dijo nada. Hay una protección mediática a esos entrenadores. ¿Raro, no?”, devolvió el ex jugador.

“Para mí el fútbol no es de gustos. No es una milanesa o un pedazo de pollo. El periodismo hace 30 años que ataca el juego”, sentenció Latorre, antes de que el programa virara hacia otro tema.

