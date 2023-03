Barcelona oficializó como refuerzo estrella al hijo de Ronaldinho: cómo juega y las similitudes futbolísticas con su padre

Así juega Joao Mendes, hijo de Ronaldinho

Ronaldinho es uno de los grandes talentos que pasaron por Barcelona en el último siglo, porque el brasileño fue integrante del plantel campeón de la segunda UEFA Champions League lograda en la historia de la institución, ganó cinco títulos con el Blaugrana y dejó un legado que perdurará en el tiempo a través de su propia sangre. Esto se produce debido a que su hijo, João Mendes de Assis Moreira, pasó las pruebas preliminares y firmó su primer contrato con la entidad a los 18 años.

Este joven, que venía de rescindir su contrato con el Cruzeiro, pasó por el fútbol infantil del París Saint-Germain (PSG) y la academia del Flamengo antes de recalar en el elenco culé. A partir de enero había comenzado a entrenarse en las instalaciones del Camp Nou y su tío, Roberto de Assis, quien también era el representante de Dinho y es su agente, estaba en tratativas para definir su continuidad, mientras Mendes de Assis Moreira realizaba distintas evaluaciones técnicas y físicas en el complejo azulgrana.

“El jugador João Mendes ha firmado, en presencia del directivo Joan Soler Ferré y del director del Fútbol Formativo José Ramon Alexanco, su incorporación al FC Barcelona en la etapa juvenil”, escribió la cuenta oficial de La Masia, que nuclea a las categorías formativas de la institución. Según reveló ESPN, la extensión de este vínculo sería hasta el 30 de junio de 2024.

En consonancia, el futbolista subió una publicación en las redes sociales para dar cuenta del preciso instante de la firma y posó con su nueva camiseta: “¡Muy feliz y agradecido por la oportunidad! Visca Barça”. Su polifuncionalidad para ocupar cualquier posición de la ofensiva le brinda múltiples herramientas para desenvolverse dentro de la cancha.

El mensaje del hijo de Ronaldinho tras firmar su contrato con el Barcelona

En las distintas imágenes de sus partidos pasados, se pueden observar destellos de sus capacidades, que dan cuenta de las credenciales paternas heredadas con la pelota al pie. La gambeta deslumbra en cada fragmento, como así también su elegancia y soltura para llevar el balón dominado ante la presión rival, similitudes muy aparentes con la mejor época del astro brasileño. “Siempre fue mi sueño y debe ser su sueño también, el de tener un hijo jugador”, había considerado tiempo atrás sobre su padre.

El hijo de la ex bailarina Janaína Natielle Mendes cuenta con una destacada capacidad goleadora y posee un plus por contar con el pasaporte español, lo que le permitiría liberar un cupo de extranjero en el caso de llegar al primer equipo, pero antes deberá continuar trabajando para perfeccionar sus habilidades. Su próximo destino podría ser el Juvenil A del Barcelona, compuesto por el sub 19 del club y, en un futuro, podría escalar al filial o ser dirigido por Xavi Hernández en el plantel profesional.

Días atrás, el propio Ronaldinho se había referido al desembarco de su prodigio en las entrañas de las instalaciones que supo recorrer entre 2003 y 2008. “Nunca estoy fuera del club. El Barcelona es parte de vida. Donde voy llevo al Barcelona conmigo. Con la llegada de mi hijo al Barça estaré más presente”, afirmó el campeón del mundo en 2002 en el programa Tu Diràs de la emisora RAC-1.

El exjugador de Atlético Mineiro, París Saint-Germain y Milan, entre otros equipos, jugó 207 encuentros con el Blaugrana con 94 goles y 70 asistencias sumado a la consagración de dos Ligas de España (2004/05 y 2005/06), dos Supercopas de España (2005 y 2006) y una Liga de Campeones (2005/06).

João Mendes de Assis Moreira posó con la camiseta del Barcelona

