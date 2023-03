Cuándo tiene previsto Lionel Messi viajar a la Argentina para jugar con la Selección

Lionel Messi viajará a Argentina para enfrentar a Panamá y Curazao (Foto: Marc Atkins/Getty Images)

Después de obtener la Copa del Mundo y celebrar con millones de fanáticos argentinos en el país, la Selección que dirige Lionel Scaloni aprovechará la próxima Fecha FIFA para disputar dos amistosos ante su gente que servirán como excusa para volver a alzar el trofeo. El equipo que capitanea Lionel Messi se presentará durante marzo con dos choques que se repartirán entre Buenos Aires y Santiago del Estero.

La “prueba piloto” que haría Lionel Messi en Rosario y podría ser la llave para que juegue en Newell’s La estrella del PSG volvería en el receso a su ciudad natal y participaría de un evento multitudinario en el Coloso Marcelo Bielsa VER NOTA

Luego de tres partidos por la Ligue 1 y el trascendental partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League ante Bayern Múnich, la Pulga tomará un avión con destino a Buenos Aires para volver a ponerse la indumentaria albiceleste. Esto será tras recibir al Rennes en el Parque de los Príncipes (el domingo 19 de marzo, desde las 13.05), en el marco de la fecha 28 de la liga francesa.

El primer compromiso de Messi con Argentina será el jueves 23 de marzo en el renovado Estadio Mâs Monumental ante Panamá, elenco que se quedó a las puertas de conseguir el boleto al Repechaje que otorga la Concacaf. Con 21 unidades se ubicó a cuatro de Costa Rica, país que luego aseguró su presencia en la cita máxima del fútbol mundial al vencer por 1 a 0 a Nueva Zelanda.

24 frases de Alexis Mac Allister: el particular cambio de contraseña de su Wi-Fi y el detrás de escena del duelo contra Países Bajos El volante del Brighton rememoró el momento de gloria que vivió con la selección argentina e hizo un repaso de su vida desde la consagración en Qatar VER NOTA

La casa de River Plate, que suele ser la de la Selección en las Eliminatorias Sudamericanas, aumentó su capacidad a poco más de 83 mil espectadores, a falta de la finalización de la tribuna Belgrano baja inferior.

El otro enfrentamiento será el martes 28 de marzo ante Curazao en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Así lo anunció en las últimas horas el presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, junto al gobernador de esa provincia Gerardo Zamora. De esta manera, el escenario donde este miércoles se disputó la Supercopa Argentina entre Boca Juniors y Patronato de Paraná recibirá a los campeones del mundo.

La confesión de Alexis Mac Allister tras ser campeón del mundo: “Mi vida es la misma vida aburrida de siempre” El volante recordó cómo se gestó el histórico segundo gol de Argentina ante Francia. Sus revelaciones luego de alcanzar la gloria con la Selección: “Me ayudó a ser mejor ser humano” VER NOTA

El país centroamericano nunca logró clasificar a un Mundial y actualmente figura en el puesto 86 del ranking FIFA, por debajo de Bahréin y por encima de Haití y Zambia.

El retorno del futbolista de 35 años toma una trascendencia que excede a lo futbolístico y significará también un tema especial para las fuerzas de seguridad luego de lo ocurrido durante las últimas horas en Rosario: un supermercado de la cadena “Único”, que pertenece a la familia de su esposa Antonela Roccuzzo, fue atacado a tiros durante la madrugada de este jueves. La Policía encontró un mensaje escrito con birome en un cartón: “Messi, te estamos esperando. Javkin también es narco, no te va a cuidar”. Mientras esto sucedía en su ciudad natal, el deportista argentino se encontraba en plena práctica del PSG bajo las órdenes de Christophe Galtier.

Lionel Messi volverá al país en las próximas semanas (Foto: Reuters/Agustín Marcarián)

Días antes de este preocupante suceso, Lionel Messi había hablado durante la gala del premio The Best sobre su deseo de estar presente en el país para compartir con su pueblo la gesta lograda en Qatar: “Estoy con muchas ganas de que llegue el día para poder disfrutar lo que será eso. Me acuerdo de la locura que fue cuando fuimos a jugar con Bolivia después de la Copa América que ganamos. No tengo dudas que ahora va a ser más importante todavía”.

Durante la gala de premiación realizada en París también se mostró feliz por la renovación de Lionel Scaloni como director técnico de Argentina hasta 2026. “Me pone feliz lo de Scaloni. Lo dije en su momento. Es buenísimo para este grupo de la Selección. Si bien ya ganaron, son un grupo joven y tienen mucho por estar en la Selección, la cual él formó y conoce de memoria a todos los jugadores”, remarcó la Pulga.

Seguir leyendo: