La hija de Pelé mostró cómo fueron los últimos días de O’Rei en la habitación del hospital

El 29 de diciembre de 2022 fue uno de los días más tristes para el fútbol. Edson Arantes do Nascimento, popularmente conocido como Pelé, perdía su larga lucha contra el cáncer y fallecía rodeado de sus familiares más cercanos en la sala de cuidados paliativos del hospital israelita Albert Einstein, en San Pablo.

Kely Nascimento, una de las hijas que más cerca estuvo durante la internación de O’Rei, compartió en su cuenta de Instagram algunas imágenes que muestran cómo fueron los últimos días del futbolista que marcó una época y que se convirtió en el único capaz de ganar tres Copas del Mundo jugando para su selección brasileña.

Mediante una emotiva carta, en la que destaca el gran trabajo del centro médico donde se despidió de su padre, tomándose el tiempo de mencionar a cada profesional que cuidó de Pelé hasta su último aliento. “Es uno de los mejores hospitales del mundo, no hay duda de eso, así que es obvio que los profesionales que trabajan allí también lo son. Pero en realidad no es por eso que quiero hacerlo otra vez: gracias”, comenzó Kely.

“Sé que cuidar a Pelé es un honor, pero también sé que la gente no entiende la presión debilitante y la carga que conlleva el privilegio de cuidar a un Rey. Desde médicos y médicas hasta limpiadores, no solo lo cuidaron con una deferencia y cariño que no podía imaginar, sino que también nos cuidaron, con una paciencia y tolerancia que no puedo explicar”, continuó una de las hijas del ídolo del Santos que reside en Nueva York.

“El momento en que lo que ninguno de nosotros realmente creíamos que sucedería, ese momento en que la profunda tristeza se mezclaba con la desesperación de llegar a los familiares más cercanos antes de las noticias y la ansiedad por lo que les esperaba en los próximos momentos, entre drones, helicópteros y celulares que parecía estar vivo y gritando, todos ustedes tomaron una posición de protectores; no sólo de nosotros y Pelé, sino también de la integridad espiritual y corporal de Edson”, agregó en el posteo que recibió miles de mensajes de apoyo a la familia.

Pelé fue velado el 2 de enero en el estadio Urbano Caldeira, en el barrio Vila Belmiro de la ciudad de Santos y escenario de sus grandes hazañas con la camiseta del Peixe. Una multitud se acercó a dar el último adiós a la gloria del fútbol, quien luego fue llevado al cementerio Memorial Necrópole Ecuménico, donde fue sepultado.

Kely Nascimento fue recordando e informando casi a diario de los detalles sobre la deteriorada salud de su padre, quien batalló contra un cáncer de colon que terminó afectándole otros órganos vitales hasta provocarle la muerte a los 82 años.

En una de sus últimas publicaciones en redes sociales, una de las herederas de Pelé compartió imágenes inéditas de su padre en familia disfrutando de un almuerzo en la previa del duelo entre Brasil y Croacia por el Mundial 2014.

