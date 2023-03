Gerard Piqué reveló la historia de la famosa foto junto a Ibrahimovic: “Me podría comer la boca con Zlatan”

Piqué explica la polémica foto con Ibrahimovic

Durante la temporada 2009/10 de La Liga, Zlatan Ibrahimovic se incorporó al Barcelona para potenciar la ofensiva que lideraba Lionel Messi. El paso del sueco por el Culé fue fugaz, dado que al año siguiente continuó su carrera en el Milan de Italia. Pocos recuerdan que el astro escandinavo participó de 45 partidos en el combinado catalán, en los que marcó 21 goles y brindó 12 asistencias.

También pasaron desapercibidos los 5 títulos que logró con el Blaugrana (Supercopa de la UEFA, el Mundial de Clubes, La Liga y dos Supercopas de España). El sello que dejó el goleador en el Camp Nou se remite a una histórica y llamativa foto en la que se lo ve muy cercano a Gerard Piqué, que provocó un revuelo internacional debido a las conjeturas sobre la identidad sexual de los deportistas.

Tuvo que pasar más de una década para que el ex defensor central revelara toda la verdad de la imagen que protagonizó junto a su ex compañero. En el After Kings, el programa de Twitch en el que se comentan los últimos acontecimientos de la Kings League, que ideó el propio Piqué, el ex jugador campeón del mundo con España en Sudáfrica 2010 dio detalles cuando fue increpado por el influencer Ibai. “En esa foto estamos en el parking del club. Está mi coche y está la prensa. Que me podría comer la boca con Zlatan, pero no en el parking del club”, sorprendió el ex central que también se desempeñó en el Manchester United.

“La foto está totalmente sacada de contexto. Lo mejor de todo, fue reacción de Zlatan”, continuó en su relato sin ocultar las risas. Es que al día siguiente de aquella recordada jornada, los periodistas que aguardaban en las inmediaciones del Camp Nou se le acercaron al delantero sueco para consultarle sobre lo que habían visto el día anterior. Según las palabras del ex defensor, un cronista de la prensa rosa (espectáculos) que trabajaba en Telecinco le preguntó directamente si era homosexual. Y la respuesta del experimentado goleador no dejó margen de dudas: “No, no, ven tú con tu hermana ahora a casa y demostraré que no soy gay”.

Sin dudas, los protagonistas se lo tomaron a broma, pero en las redes sociales se desató un debate sobre el comportamiento de los futbolistas, dado que algunos defendían las palabras de los hombres del Barcelona y otros repudiaron la reacción de Ibrahimovic.

