Las dos fotos del Mundial que compartió Lionel Messi a horas de ganar el premio The Best

Messi con el trofeo de la Copa del Mundo en medio de una marea de fanáticos en el estadio Lusail (REUTERS/Hannah Mckay)

La vida de Lionel Messi cambió para siempre el pasado 18 de diciembre de 2022. Aquel día, en el estadio Lusail en Qatar, el astro rosarino cumplió el sueño de toda su vida luego de la victoria de la selección argentina ante Francia en la final del Mundial. La imagen del capitán levantando el trofeo de la Copa del Mundo recorrió el planeta y quedó en la historia grande del fútbol.

A poco más de dos meses de la consagración en Medio Oriente, y a horas de haber sido elegido como el mejor jugador del mundo en 2022 por la FIFA en la gala de entrega de los premios The Best, Messi subió dos imágenes en sus redes sociales para recordar los festejos tras la victoria ante el combinado europeo en Qatar.

En la primera foto se lo puede ver con una sonrisa de par en par y con el trofeo en sus manos mientras es llevado en andas por el campo de juego. En la segunda postal que publicó en las historias de Instagram, -fue tomada desde abajo-, está besando la copa.

La primera foto que subió Messi para recordar el título en Qatar

Estas publicaciones de Leo se dan después de la polémica que se generó por los premios que ganó Argentina en la ceremonia de los The Best. Más allá del galardón que le dieron al jugador del PSG como el más destacado, también fueron elegidos Lionel Scaloni como el mejor entrenador por encima de Pep Guardiola y Carlo Ancelotti, y también sucedió con el trofeo que se llevó Dibu Martínez como el arquero top.

En este sentido, uno de los que se animó a mostrar su descontento por la elección de la FIFA tras la votación de jugadores, técnico y el público, fue Karim Benzema. El delantero francés del Real Madrid reposteó una imagen en sus redes que destacaba las estadísticas de su actuación durante la última temporada en la que sobresalió con 63 goles que fueron de gran ayuda para que los Merengues pudieran conquistar la Champions League número 14 de su historia.

Otro de los que apuntaron contra Messi y los argentinos que ganaron el máximo premio que otorga anualmente la FIFA fue el periodista español Juanma Rodríguez, habitual columnista del programa El Chiringuito TV, que fue muy crítico contra la selección argentina durante la última Copa del Mundo en Qatar.

El 10 de Argentina besando la copa

“La de Messi no tiene un pase tampoco, pero bueno, por lo menos estamos acostumbrados a que le regalen premios. Pero lo de Dibu Marínez, ¿en serio? ¿Dibu Martínez? Es una estafa para los aficionados. Es un show que no tiene ningún sentido. ¿Qué puede pensar Courtois y qué puede pensar el Real Madrid? Basta de bromitas”, dijo.

Más allá de las repercusiones negativas, el mundo del fútbol estuvo de acuerdo con la obtención de un nuevo título individual para Messi en los The Best. “Este año fue una locura para mí, pude conseguir mi sueño después de tanto pelear, buscar, insistir. Al final llegó y es lo más hermoso que me pasó en mi carrera. Para cualquier jugador, son muy pocos los que lo pueden conseguir y gracias a Dios se dio”, dijo el histórico número 10 en su discurso.

“Hacía dos años que no estaba en esta gala. Muy feliz por cómo se dio todo. Conseguí mi sueño. El premio que todo jugador quiere, porque es el más importante. Ya había logrado todo, pero era el único que me faltaba. Fue muy especial. Estuve nervioso cuando me tocó subir. Fue imponente estar ahí, pero se disfruta mucho. Me gustó ver a otros ex jugadores como Ronaldo y Roberto Carlos. Si bien no tengo una relación con ellos, siempre que nos vemos me demuestran mucho cariño”, agregó en la Green Carpet tras levantar un trofeo más.

