Scaloni nombró a quienes continuarán en el proyecto de juveniles de la Selección y omitió a Mascherano: ¿no sigue?

Lionel Scaloni omitió a Javier Mascherano en el equipo de Juveniles de AFA

Luego de recibir el galardón al Mejor Entrenador en los Premios The Best, Lionel Scaloni habló con la prensa y dejó interesantes testimonios, y en uno de ellos dio una pista sobre la posible salida de Javier Mascherano del cargo de la dirección técnica del equipo Sub 20, que en el último Sudamericano disputado en Colombia el mes pasado no alcanzó la clasificación para el próximo Mundial y fue eliminado en la primera ronda. El ex volante expresó su decepción y adelantó que no seguiría en el puesto, pero el presidente de la AFA, Claudio Tapia, aseguró que le iba a insistir para que continúe.

Al ser consultado por su renovación en el cargo de DT de la selección mayor, Scaloni respondió que “el objetivo es que a la Selección vengan los mejores. Seguir con los juveniles de la manera en la que están trabajando Pablo (Aimar), Placente (Diego), Bernardo Romeo como coordinador, que todos ellos sigan también”. Su declaración a TyC Sports llamó la atención y la omisión de Mascherano daría una idea de la no continuidad en su cargo.

Bajo la conducción de Mascherano el equipo argentino logró un solo triunfo en su zona y tres derrotas, resultados que le impidieron clasificarse a la ronda final como pasó en el certamen disputado en 2013 en Mendoza y San Juan. El equipo Albiceleste, máximo laureado con seis títulos mundiales en la categoría, no estará en la próxima cita que se disputará en Indonesia.

Lionel Scaloni recibe el premio de Fabio Capello al Mejor Entrenador (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Respecto de los juveniles, agregó que “no digo de darle alegría a la gente porque al final mal interpretamos a veces, sobre todo en los juveniles el querer ganar, si no intentar que esos chicos puedan vestir la camiseta de la Mayor como pasó en el Mundial y en el caso de la Mayor que estén los mejores, no miramos el DNI”.

En la gala de la FIFA también fueron reconocidos Lionel Messi (Mejor Jugador), Emiliano Martínez (Mejor Arquero) y la afición argentina (Mejor Hinchada), por lo que mostraron los simpatizantes albicelestes en las tribunas de los estadios qataríes en el último Mundial. “Es un reconocimiento a lo que se consiguió grupalmente. En el caso de mío, de todo el cuerpo técnico y de los jugadores. Sin ellos no se podía conseguir el Mundial”, contó.

Además confesó cómo vivió la entrega de su premio: “Bastante más controlada mi emoción y venía pensando en eso. Sí me emocioné cuando habló Emiliano (Martínez), cuando lo hizo Leo (Messi), porque estar sentado y escuchar lo que dicen emociona. Es genuino y lo hacen de tal manera que estamos muy contentos”. En un momento se cruzó Dibu Martínez al que definió como “un animal como pibe, lo que transmite al grupo y nos dio tanto”.

Mascherano dirigió sin éxito el equipo Sub-20 en Colombia y fue eliminado en la primera ronda

A fines de marzo la Selección llevará a cabo dos amistosos (contra Panamá y Curazao) en el país para celebrar la obtención de la Copa del Mundo ante su gente: “Serán unos días históricos y por suerte vamos a poder festejar con nuestra gente. Eso es impagable. Esperemos que puedan estar los chicos que nos sacaron campeones y otros que nos den alegrías también”.

Sobre lo que en esta segunda etapa como DT del seleccionado, adelantó que “los objetivos próximos son los mismos que hasta ahora: competir, que estén los mejores, sentido de pertenencia, que la gente se sienta identificada con los chicos que vienen de abajo, seguir con la misma sintonía. No tenemos por qué cambiar”.

Por último confesó que “estos dos meses, el primero sobre todo, fue muy emotivo. El segundo se me hizo un poquito más pesado. Ya necesito pensar en el fútbol. Se consiguió el título, pero esto sigue, necesitamos competir. Creo que cuanto más pase el tiempo nos daremos cuenta. Ahora mismo necesito estar con la cabeza en los entrenamientos, en la lista, pensar en los jugadores que creo que es para lo que sirvo”.

