Checo Pérez, la discusión entre Christian Horner y Toto Wolff en donde involucraron al mexicano

El piloto mexicano fue embarrado en una discusión entre Wolff y Horner

En vísperas de que comience una nueva temporada de la Fórmula 1 con el Gran Premio de Baréin, bastante revuelo se ha generado por la nueva temporada de “Drive to Survive” en una de las plataformas digitales, misma en la que durante uno de sus capítulos, se contempla una discusión entre el director ejecutivo de Mercedes, “Toto” Wolff y su similar de Red Bull, Christian Horner, en la cual terminaron involucrando el nombre del mexicano, Sergio Pérez.

La quinta temporada de la serie enfocada en la Fórmula 1 dejó bastantes comentarios en los aficionados del deporte motor. Fiel a lo que han venido mostrando, la producción muestra algunos de los dramas más emocionantes y polémicos de la campaña pasada, entre los cuales destacan ciertos momentos del jalisciense Sergio Pérez, y algunos en los que fue mencionado indiscretamente.

En el transcurso de uno de los capítulos de la serie, se tiene a Christian Horner y Torger “Toto” Wolff (Red Bull y Mercedes) en una junta de los altos mandos de las 10 escuderías durante el GP de Canadá del 2022. En la cita, se puede apreciar como ambos comienzan a discutir sobre la seguridad que había en los monoplazas por el “porpoising”, que viene siendo el rebote que tiene el vehículo con el piso debido a su peso.

Formula One F1 - Austrian Grand Prix - Red Bull Ring, Spielberg, Austria - July 10, 2022 Mercedes Team Principal Toto Wolff ahead of the Grand Prix REUTERS/Florion Goga

Todo comenzó cuando el mandamás de la escudería alemana mencionó los riesgos que podían existir por ese tema. " Tengo que decirles que todos están jugando a algo peligroso, si un auto termina contra el muro porque es demasiado rígido o toca con el fondo, están por el carajo e iré tras ustedes”, expresó a sus colegas y en frente de las cámaras de grabación para la serie.

Tras ello, Horner le respondió que eso era un tema que tenían que hablar pero fuera de las cámaras; sin embargo, “Toto” hizo caso omiso y continuó con su punto. “No me importa, si ustedes creen que esto es un jueguito sobre rendimiento, se los diré, están equivocados. Cada uno de ustedes ha hecho algo para limitar el problema, felicidades”.

Discusión entre los directores de Mercedes y Red Bull

Fue en ese momento cuando los ánimos entre ambos directores se comenzaron a calentar de más. “Cambia tu coche, si tienes un problema, cambia tu maldito coche”, le respondió Christian en un tono ya más elevado. Momentos después, fue cuando Wolff terminó metiendo a Checo Pérez en la conversación. “Entonces cambia tu coche tú, porque Checo ha dicho que está jodido”.

Tras esa declaración, el presidente de la escudería austriaca sonrío y pasó a negar la acusación: “No, no, no lo dijo. Ve y habla con mis pilotos”. A lo que Toto volvió a responder y afirmó que si era verdad y que hasta tenía manera de comprobarlo. “Checo lo hizo, está grabado, lo tengo, lo he impreso”.

El piloto mexicano de Red Bull Sergio "Checo" Pérez durante una conferencia de prensa antes del Gran Premio de Fórmula Uno de Brasil, en el Circuito José Carlos Pace, Sao Paulo, Brasil. 10 noviembre 2022. REUTERS/Ricardo Moraes

Viendo que el tema ya se estaba saliendo de control, el mediador de la plática intervino para poner fin a la conversación y no dar oportunidad a réplica para ninguna de las dos partes. “Chicos, chicos, lo siento. Nos aseguraremos de discutirlo con la FIA de la manera más adecuada. Tiempo de ir a la pista. Gracias”.

Cabe recordar que al final de la temporada 2022, Red Bull terminó conquistando los campeonatos de constructores y el de pilotos (con Max Verstappen). Por su parte, la escudería Alemana no tuvo la campaña deseada y terminaron en el tercer lugar de constructores, sin tener a alguno de sus conductores en el podio en el tema individual.