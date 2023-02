Kun Agüero anunció que sumará a su equipo de la Kings League a un ex jugador argentino

Kunisports sumará un miembro más y debutará este domingo

La Kings League sumó en las últimas horas un refuerzo de lujo para encarar el tramo final de la competición creada por Gerard Piqué, ya que Ronaldinho anunció que descolgará los botines para ser parte del Porcinos FC, que cuenta con Ibai Llanos y es el líder de la competición, pero Sergio Agüero no quiso ser menos que el streamer. El integrante de Kunisports anunció una sorpresiva incorporación argentina para encarar el tramo final del campeonato, que lo tiene en las primeras posiciones.

De cara a la octava fecha, el Kun aprovechó los momentos posteriores al anuncio del arribo de Dinho al equipo que marcha en la cima junto a Saiyans FC para confirmar la nueva cara que exhibirá su conjunto. “Sí, yo tengo al mío, pero no sé si ya lo dijeron”, manifestó cuando fue consultado si otra persona más quería realizar un anuncio de este tipo. Esto provocó la inmediata respuesta de Piqué, presente en el estudio de la transmisión mostrado en Twitch: “Anúncialo, Kun, es el momento”.

“Es Walter Montillo”. La escueta, pero concluyente respuesta del subcampeón del mundo en 2014 determinó la elección de su antiguo compañero en la selección argentina para que salga del retiro y se vuelva a calzar los botines. Su último partido oficial fue el 13 de febrero de 2021 en la victoria de su última institución, Universidad de Chile, ante Deportes Antofagasta. El nombre de la Ardilla generó un profundo silencio por algunos instantes y el encargado de romperlo por el exf utbolista español, quien intentó ampliar ese anuncio bomba: “Danos un poco de contexto, para la gente que no lo conozca”. Agüero solo se limitó a una advertencia: “Lo vas a conocer en la cancha”.

El futbolista de 38 años volverá a pisar una cancha, de diferentes menciones y con un reglamento distinto, después de una amplia carrera que lo llevó a jugar en San Lorenzo, Tigre, Monarcas de México, Cruzeiro, Santos y Botafogo de Brasil, Shandong Luneng de China y la entidad trasandina. Ganó seis títulos a nivel clubes, entre los que se destaca la Copa Sudamericana 2002 con el Ciclón. Metió 101 goles en los 568 partidos que disputó y se dio el lujo de conformar el plantel que salió 4° en el Mundial Sub 20 de 2003 con la Argentina.

Walter Montillo se retiró del fútbol hace más de dos años

En su despedida de la U, había explicado los motivos que culminaron en su alejamiento de la disciplina en diálogo con TNT Sports Chile: “Si fue prematuro o no, posiblemente lo fue, pero me costó tanto venir acá que seguir mendigando para seguir jugando, no tenía ganas, y de ponerme otra camiseta no tenía ganas tampoco. Quería despedirme con esta camiseta”.

Su debut sería este mismo domingo en el comienzo de la octava jornada en el partido de Kunisports ante Saiyans FC para obtener una victoria que lo deje en la cima. Este duelo comenzará a las 15 (hora argentina) y podrá seguirse en todo el planeta por Twitch a través del canal oficial de la competición. Dos horas después, Ronaldinho también tendrá su estreno oficial.

Retirado de la práctica profesional desde 2015, la figura brasileña volverá para jugar el campeonato de fútbol 7 organizado por Kosmos, la empresa de Piqué y que en sus doce participantes cuenta con algunos ex jugadores. Su presentación cinematográfica contó con la presencia del europeo y de Llanos. El sketch realizado en un restaurante tenía al ex defensor del Barcelona y al streamer hablando de la próxima fecha e Ibai informó que le faltaba un jugador a lo que su contraparte le dijo que tenía que agarrar al primero que se le cruce. Ese fue el exdelantero que se dio vuelta y les dijo “si querés juego yo”, con su contagiosa sonrisa.

Ronaldinho volverá a jugar al fútbol y será en la Kings League. Fue presentado por Gerard Piqué e Ibai Llanos

La Kings League inició el 1 de enero y está compuesta de once jornadas que se disputan cada fin de semana. Iker Casillas, Agüero o hasta el propio Ibai son algunos de los 12 presidentes que posee cada elenco. Cada jornada tiene seis encuentros repartidos entre esta docena de escuadras. Los conjuntos cuentan con siete futbolistas por lado en una cancha de sintético techada y se puede ver de forma totalmente gratuita en cualquier parte del planeta a través de la plataforma digital mencionada anteriormente.

