El “sombrío momento” de un refuerzo del PSG que fue regañado por Neymar y tuvo un chispazo con Messi

Lionel Messi tuvo una pelea con Vitinha en uno de los últimos entrenamientos del PSG (REUTERS/Eric Gaillard)

En la previa del clásico que el París Saint Germain jugará este domingo ante el Olympique de Marsella en el marco de la Fecha 25 de la Ligue 1, en la prensa francesa ha puesto el foco en el “momento sombrío” de una figura del equipo. Se trata de Vitinha, joven mediocampista portugués de 23 años, quien atraviesa un “periodo complicado” y está en la mira de varios referentes.

Según ha detallado el diario L’Equipe, el ex volante del Porto ha bajado el nivel de su rendimiento en los últimos meses y actualmente tiene “relaciones tensas” con Neymar y Messi. Es un presente es tan turbulento que incluso Viti ha protagonizado un pasaje incómodo con Messi durante una de las sesiones de práctica.

“Vitinha no escapa a esta mirada crítica. La frustración de Neymar en el partido ante AS Mónaco refleja ese sentimiento de desconfianza hacia el joven portugués. Personalidad inteligente, Vitinha lo ha sabido medir en las últimas semanas. Un poco más desde un reciente choque, casi banal, con Lionel Messi”, apuntó el citado medio. También, advirtió el periodista Hugo Delom en su crónica, fue “regañado” por un “nervioso” Neymar tras su desempeño en la derrota 1-3 ante Mónaco.

El periódico deportivo francés ha revelado que la tensión entre ambos fueron por una patada y que estos problemas hacen que Vitinha pierda confianza en su juego: “Al argentino no le sentó nada bien el toque un tanto viril de su compañero y no dejó de hacérselo saber. ¿Cómo expresas tu fútbol cuando dos de las mayores estrellas de tu club critican tu actuación? Vitinha ha tenido que lidiar con este asunto durante varias semanas. ¿Es una de las razones de su bajo rendimiento? No la única, pero necesariamente debe integrarse en el análisis global”.

Vitinha ha mermado su nivel de juego en los últimos meses en el PSG (REUTERS/Eric Gaillard)

Cuando Vitinha hizo su desembarco en PSG parecía que podía adaptar su estilo de juego a la verticalidad que aplica el conjunto dirigido por Christophe Galtier y pudo encadenar varias actuaciones consistentes, aunque después de representar a la selección portuguesa en el Mundial de Qatar no ha mostrado la misma solidez y lució desconectado del resto en sus últimas presentaciones.

“En 2023, la impresión es bastante diferente. Vitinha parece deambular, como perdido, desconectado de las animaciones de su equipo. Su reemplazo en el número 10, una elección que Christophe Galtier lamentó públicamente (un poco), no ayudó a su desarrollo. Viti no tiene las herramientas para expresarse. Perdió la orientación y poco a poco la confianza”, analizaron en L’Equipe.

Todavía quedan varias meses para concluir la temporada y Vitinha tiene margen para mejorar. Pese a su corta edad, ha tenido una carrera que lo vio brillar en en la liga portuguesa, representar a su selección en una Copa del Mundo y completar una fructífera sesión en el Wolverhampton de la exigente Premier League. Tiene experiencia para revertir la situación, como también el apoyo de Christophe Galtier y Luis Campos para ser importante en el PSG.

