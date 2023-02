El creador de Supercampeones anunció el fin de la historia y prepara un plan para revolucionar el fútbol japonés

Oliver Atom, el héroe de Supercampeones

Supercampeones se acerca a su final. Luego de cuatro décadas de éxito, la popular serie nacida de un cómic cerrará su ciclo este año según informó su creador, Yoichi Takahashi, quien abandonará su lado más creativo para hacer historia en el fútbol japonés. El nipón de 62 años quiere que el club del que se adueñó en 2019 abandone las categorías de ascenso y llegue a la máxima división de su país porque a veces la realidad puede superar la ficción.

El impactante mosaico por las víctimas del terremoto en Turquía y un gesto de unidad inusual de los aficionados del Trabzonspor Antes del duelo entre el Trabzonspor y el Basel por la Conference League, los simpatizantes locales desplegaron un telón para reconocer a los rescatistas y en las tribunas se vieron camisetas de otros equipos VER NOTA

Fue durante el Mundial de Argentina 1978 que Takahashi se entusiasmó con el fútbol y decidió lanzar en 1981 una serie de manga (cómic) llamada Captain Tsubasa que contaba la historia de un joven, Oliver Atom, y sus amigos, quienes pasaban de ser jugadores de un equipo escolar a transformarse en estrellas de su país. El proyecto fue tan exitoso en Asia que en 1983 saltó a la televisión a través de TV Tokyo. Pronto, el programa fue vendido a Europa (en España tomó el nombre Campeones: Oliver y Benji), y a Hispanoamérica, donde se rebautizó como rebautizada Supercampeones.

La serie fue un rotundo éxito durante finales de los 80 hasta principios de los 2000, ya que sus constantes repeticiones en la pantalla chica fueron furor para los niños de aquella época. Incluso, grandes estrellas del fútbol mundial, como Lionel Messi, han reconocido que solían disfrutar del programa. La animación tuvo varias temporadas (la mayoría solo emitidas en Japón y algunos países de Asia), la última de ellas en 2018 justo antes del Mundial de Rusia. Pero lo que nunca se detuvo fue el cómic, siempre dirigido por Takahashi, quien ahora anunció su cierre.

Lucas Ocampos descolló en la goleada del Sevilla de Sampaoli: asistencia de taco y golazo de mediavuelta ante PSV por la Europa League El ex River Plate tuvo una destacada actuación entrando en el segundo tiempo. Triunfo clave para el equipo español de cara a la revancha en Países Bajos VER NOTA

“No quiere decir que vaya a dejar completamente el trabajo creativo. Me gustaría empezar algo nuevo mientras todavía tenga energía”, declaró hace algunas semanas al dejar una puerta abierta a un posible regreso. Pero lo cierto es que el proyecto tendrá su última entrega este año. La última manga tuvo lugar con los protagonistas siendo parte de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, representando a la selección de Japón, por lo que posiblemente ahora Atom deba disputar el Mundial de Qatar en el gran final.

Yoichi Takahashi tiene 62 años y es el creador de Supercampeones

Ahora, Takahashi seguirá vinculado al fútbol de una manera diferente. Desde 2013 preside el Nankatsu SC, club homónimo al que jugaba Oliver Atom (aunque en Hispanoamérica se lo rebautizó como Newpi por una decisión comercial) que lleva incluso el color blanco en su camiseta y la imagen del personaje ficticio en su sitio web. Más tarde, en 2019 se adueñó de la institución y ahora quiere convertir a ese humilde equipo en potencia.

La sorprendente decisión que habría tomado el Aston Villa con Dibu Martínez y la fortuna que está en danza El conjunto de la Premier League estaría dispuesto a negociar a su arquero estrella en el próximo mercado de pases: las razones y cuánto lo cotizaría VER NOTA

El Nankatsu SC disputa actualmente la quinta división de Japón, pero el gran deseo de su dueño y presidente es que ascienda a la máxima categoría: “En Europa es natural apoyar al club local, pero esta cultura no existía en Japón. De niño yo no tenía club local, así que quise crear uno yo mismo”, explicó. Para su objetivo, en el último tiempo ha contratado futbolistas de renombre como el brasileño Davidson, surgido de Cruzeiro, y a los ex jugadores de la selección de Japón Junichi Inamoto y Yasuyuki Konno.

“Nankatsu SC es un club de fútbol para adultos con el mismo nombre que el equipo al que pertenece Tsubasa Oozora (Oliver Atom), el personaje principal del manga de fútbol Captain Tsubasa (Supercampeones). Nuestra meta es crear un equipo que sea amado por personas de todo el país y de todo el mundo como Capitán Tsubasa, y nuestro objetivo es ser un club que pueda ser apoyado por la gente del este de Tokio, centrándonos en el distrito de Katsushika”, dice en la web de la institución.

Con esto, está claro que Takahashi pretende aumentar la competencia en el fútbol nipón e intentar aumentar la pasión de sus fans llevando al Nankatsu SC, equipo al que todos leían en los cómics y veían por televisión, a la primera división. Difícilmente haya aficionados que no apoyen a este club que trae recuerdos de la niñez más pura y de la ilusión de aquella edad.

Seguir leyendo: