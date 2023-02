El editorial más cruel contra Cristiano Ronaldo: “Es una superestrella egocéntrica que solo causó dolor”

Cristiano Ronaldo anotó 145 goles en 346 partidos en sus dos etapas en el Manchester United

Cristiano Ronaldo volvió al Manchester United como una de las figuras rutilantes del mercado de pases a mitad de 2021, pero su marcha con el pase en su poder se dio en un escenario de profunda confrontación con el entrenador de turno, Erik ten Hag. Su salida al Al-Nassr de Arabia Saudita oxigenó a un plantel que se potenció sin el portugués y, a varias semanas de su salida, aún quedan resabios de su partida al fútbol árabe.

El periodista y presentador inglés para la cadena BeIN Sports Richard Keys realizó una columna de opinión en su blog personal sobre la excelente actualidad que atraviesan los Diablos Rojos sin el delantero de 38 años. El regreso a la actividad después del Mundial trajo 13 victorias en 17 partidos y solo el Arsenal de Mikel Arteta señaló la única derrota en esta racha. La ida de CR7 fue sumamente capitalizada por un jugador: Marcus Rashford.

“Si Ten Hag ha hecho algo para ayudar a Rashford ha sido deshacerse de Ronaldo”, señala Keys en su editorial sobre el punta, que va camino a señalar la mejor temporada de su carrera. La ausencia de Cristiano dentro de la formación sacó del ostracismo a un futbolista que había bajado sensiblemente su nivel, su entrenador confió en él y lleva 16 goles desde su vuelta tras la Copa del Mundo. Con el portugués como compañero, llevaba 8 tantos en 19 encuentros de la actual temporada: “Aquí está la prueba. Obviamente hay otros factores, pero esas estadísticas no mienten”.

A continuación, el hombre de 65 años relativizó la importancia de los 27 goles convertidos por Ronaldo en su segunda etapa y utilizó adjetivos muy duros contra su figura: “¿Seguramente el debate sobre la superestrella egocéntrica ya ha terminado? Sí, marcó goles después de volver a fichar por el United, pero rara vez fueron goles significativos”. En este sentido, volvió a puntualizar en su influencia dentro de la entidad: “Era un dolor en el club y sofocaba la vida de jugadores como Rashford”.

La cuota goleadora aportada por el joven surgido de las inferiores ha sido crucial para ponerlo en la pelea por la Premier League. Está tercero con 49 puntos, a 3 del City y a 5 del líder, Arsenal: “Es genial verlo de nuevo en forma y empujando al United a esta carrera por el título”. Keys señaló que, hoy en día, no hay un delantero en toda Europa más “letal” o “consistente” que el futbolista de 25 años.

El festejo de Marcus Rashford tras convertir el segundo gol de la victoria del Manchester United ante Leicester City por la Premier League (AP)

Sus goles marcaron el camino de un equipo que descansa en Rashford, su principal carta en ofensiva con un estilo totalmente contrario al desplegado por su compañero dentro de la cancha. Una entrevista brindada por el luso el 13 de noviembre pasado fue crucial para llegar a este escenario. En diálogo con el periodista Piers Morgan, apuntó en duros términos contra ten Hag: “No lo respeto porque él no muestra respeto por mí. Si no me tienes respeto, nunca te tendré respeto. Me han convertido en la oveja negra”.

Antes de jugar la cita mundialista con Portugal, despotricó contra el DT neerlandés, manifestó que él y “dos o tres personas del club” lo estaban “forzando” para que se fuera: “Me siento traicionado, siento que algunas personas no me quieren aquí, no solo este año, también el año pasado”.

Estas afirmaciones dieron paso a un crudo análisis de cómo encontró las instalaciones del United a 12 años de su marcha: “Cuando firmé pensé que todo había cambiado. Pensé que todo iba a ser diferente y me sorprendí de mala manera porque todo estaba igual. Me sorprendió mucho que todo estuviese igual, no avanzó. Se detuvo en el tiempo, fue algo que me sorprendió y no esperaba. Fue duro”.

Horas después a estos dichos, llegó la respuesta con un escueto comunicado: “Manchester United se puso al tanto de la entrevista que dio Cristiano Ronaldo en Inglaterra. El club considerará su respuesta una vez que se hayan establecido todos los hechos. La institución quiere mantener el enfoque en la segunda mitad de la temporada y en el impulso, la creencia y la unión que se está construyendo entre los jugadores, el entrenador, el cuerpo técnico y los hinchas”.

El 22 de noviembre se anunció el final de su segunda etapa: “Cristiano Ronaldo deja el Manchester United de mutuo acuerdo, con efecto inmediato. El club le agradece su inmensa contribución a lo largo de dos etapas en Old Trafford”.

