Los mejores memes de la goleada de Real Madrid ante Liverpool: de las burlas contra Courtois por Dibu Martínez al festejo de Vinicius a lo CR7

Todo lo que dejó el triunfo del Real Madrid por el partido de ida de los octavos de final

La heroica remontada del Real Madrid ante Liverpool por 5-2 en Anfield tuvo los bloopers de Thibaut Courtois y Alisson bajo los tres palos de cada conjunto debido a los errores cometidos en favor del rival y las redes sociales explotaron de comentarios por las escenas que ofreció un partidazo con múltiples emociones.

El arquero español fue uno de los principales focos predilectos de los usuarios. A menos de una semana para la entrega del premio The Best a mejor arquero de 2022, el guardameta es uno de los nominados junto a Bono (Sevilla) y Emiliano Martínez (Aston Villa). Justamente, las opiniones iban direccionadas a que el Dibu no podía perder el galardón, que se entregará el próximo 27 de febrero, con un colega que cometía estos groseros fallos. Esto ocurre días después de que sus detractores hayan criticado sus actuaciones en la Premier League.

La reacción del Merengue provocó elogios al entrenador Carlo Ancelotti, y las falencias defensivas mostradas por los Reds impusieron distintas comparaciones de Alisson con Loris Karius, arquero del Liverpool que tuvo una serie de errores en la final del certamen disputado en 2018. Vinicius fue catalogado como el “padre” del elenco inglés, porque es el jugador que más goles le anotó en Copas de Europa y Jürgen Klopp tampoco se salvó con una comparación bizarra con el reality Gran Hermano.

LOS MEJORES MEMES DEL IMPACTANTE TRIUNFO DEL REAL MADRID

