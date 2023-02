La hermana de Neymar desfiló en el Carnaval de Río de Janeiro: el gesto del astro del PSG en su momento más difícil

Rafaella, durante el desfile, y su hermano Neymar

Rafaella, la hermana de Neymar, se convirtió en una de las máximas atracciones del desfile de Académicos do Salgueiro en el Carnaval de Río de Janeiro. Pronta a cumplir 27 años, deslumbró con su gracia y un traje confeccionado a partir de una bikini roja brillante, acompañada por una gran corona roja y dorada y plumas saliendo de la espalda. Llegó con lo justo a participar de la gran fiesta de Brasil: previamente se realizó una liposucción.

“Estaba programada, así que hablé con el presidente de Salgueiro. Le avisé que no iba a poder llegar al ensayo, pero como amo a la agrupación, me recibió tan bien que le dije que me esforzaría. Y aquí estoy”, señaló Raffaella en declaraciones que recogió The Sun. Por el momento, la presencia de Ney en los carnavales se redujo a su actividad en las redes sociales. Es que el evento se desarrolla en un momento clave de la temporada del PSG, con el equipo líder en la Ligue 1 pero con un rendimiento irregular, eliminado de la Copa de Francia y 1-0 abajo en la serie de octavos de final de la Champions League.

Encima, el delantero, de 31 años, sufrió un esguince del tobillo derecho en el triunfo 4-3 ante el Lille, en el que anotó un gol. Y, si bien “los estudios descartan una rotura”, según subrayó en un comunicado oficial el París Saint Germain, volverán a evaluarlo en 48 horas. El temor en el elenco de la capital gala es que no llegue en condiciones a la revancha ante el Bayern Múnich en Alemania, pautada para el 8 de marzo, dado que su recuperación le demandaría entre tres y cuatro semanas.

Otra postal de Rafaella, antes del desfile

Cada vez que estuvo lesionado para esta época, Neymar logró un permiso para viajar a Río y estar en los carnavales. Lo mismo que en el cumpleaños de Rafaella, el próximo 11 de marzo. ¿Llegará al duelo ante los bávaros? Y si no es así, con el clima tan caldeado, ¿le permitirán trasladarse a Brasil? Esta situación se desarrolla mientras los medios franceses aseguran que el PSG se plantea el final de la era Mbappé-Neymar-Messi.

El medio francés RMC aseguró que el director deportivo, Luis Campos, ya está trabajando en silencio en el futuro equipo y algunos de los integrantes de la mesa de decisiones están evaluando “desmantelar” el tridente. Y Neymar sería el primer apuntado para partir. De hecho, hace una semana, se filtró el dato de un encuentro entre los directivos del PSG y el Chelsea en el que el nombre del brasileño estuvo sobre la mesa. No obstante, según informó UOL, el futbolista y le habría advertido a la comandancia del club su deseo de cumplir el contrato, que finaliza en 2027.

Mientras tanto, aunque no pueda estar presente en el Sambódromo, Ney monitorea la felicidad de su hermana vía Instagram: le dio “Me gusta” a algunas de sus fotos de su gran perfomance con Académicos do Salgueiro.

LAS IMÁGENES DE RAFAELLA EN EL CARNAVAL

La hermana de Ney se hizo una liposucción antes de salir a la pista

El próximo 11 de marzo cumplirá 27 años

No pudo participar de los ensayos de la Scola do Samba, pero aún así desfiló

La mujer es habitué en los carnavales

Rafaella y Ney son muy unidos

