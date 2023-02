“Los jugadores no jugaron, fui muy tarado y me echo la culpa yo”: la particular autocrítica de Ricardo La Volpe tras su paso como entrenador de Boca Juniors

El ex entrenador de Boca Juniors fue lapidario a la hora de hablar de su paso por el club

Ricardo La Volpe fue el director técnico de Boca Juniors que perdió el título del Torneo Apertura 2006 en un desempate con Estudiantes de La Plata (1-2 en el José Amalfitani), luego de estar a cuatro puntos de ventaja faltando dos fechas. El Xeneize llegó con seis unidades de ventaja a dos jornadas del final y cayó en ambos juegos contra Belgrano (1-0) y Lanús (2-1).

El Bigotón asumió en la quinta jornada en reemplazo de Alfio Basile, que se había incorporado intempestivamente al seleccionado nacional tras la también sorpresiva renuncia de José Pekerman y luego de lograr cinco títulos en igual cantidad de campeonatos disputados con el Xeneize.

Al día de hoy, siguen los cuestionamientos de los simpatizantes de Boca Juniors por no haber podido lograr el primer tricampeonato de la historia. Poco tiempo atrás, el ex futbolista del equipo, Matías Cahais, llegó a afirmar que las formas del ex entrenador La Volpe “no les gustaron a los más grandes del plantel” y que esto en parte fue lo que provocó la increíble caída.

“Las formas que tenía no eran las mejores y a los más grandes no les gustaron, por eso se produjeron los roces”, apuntó Cahais en una entrevista en Instagram con César Luis Merlo. Entre los referentes de aquel plantel estaban Guillermo Barros Schelotto, Martín Palermo, Hugo Ibarra y Daniel Cata Díaz.

Ricardo La Volpe y su quiebre en la relación con el plantel de Boca Juniors en 2006

Y justamente, sobre cómo se administra la abundancia de egos en un equipo, el propio La Volpe se refirió en una entrevista con Toti Pasman en Radio La Red. “Yo creo que fui muy tarado y me echo la culpa de lo que hice en Boca. Venía de un fútbol mexicano donde ya sabían quién era La Volpe y me hacían caso. En Boca hacían caras, caritas...”, comenzó sin pelos en la lengua el ex DT.

“Me faltó a mí eso, invitarlos a tomar un café, a un desayuno o una comida. Invitarlos a una cena y hablar, porque vos sos el psicólogo del equipo, vos los convencés a los jugadores o a un equipo de cómo deben jugar”, añadió. Lo cierto es que durante mucho tiempo se habló de que la relación con el plantel se rompió casi desde el inicio.

Puntualmente sobre la final disputada en cancha de Vélez, cerró con mezcla de ironía y bronca: “Se me rompió lo que trabajé cuando me echan a (Pablo) Ledesma. Ahí se les facilitó a ellos y perdí marca y mediocampo. Nunca pensé ese partido, para mí es el de Lanús, te pondría Belgrano, pero clave en cancha de Boca lo que es... mamita. Con Lanús y con el empate salgo campeón ¡por favor!... pero el culpable fue La Volpe, los jugadores no jugaron”.

Por último, dejó abierta la puerta a un retorno al país para dirigir: “Siempre quise la revancha en Argentina. Salí subcampeon y me matan, perdí dos partidos que no se pueden perder y se perdieron, qué le vamos a hacer. Verdaderamente me da risa”.

