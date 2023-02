Pumas vs Chivas: aficionados se quejaron de Ticketmaster por no poder imprimir sus boletos

Guadalajara se clasificó a la Liguilla del Clausura 2022 al eliminar a Pumas. Foto: @Chivas

De nueva cuenta Ticketmaster fue denunciada por mal servicio en redes sociales. A unas cuantas horas de que los Pumas de la UNAM y las Chivas del Guadalajara se enfrenten en el estadio Olímpico Universitario, en partido correspondiente a la jornada 8 de la Liga MX, los boletos vuelven a ser un problema.

Y es que varios aficionados de ambos equipos se quejaron en Twitter de que en los centros Ticketmaster ha sido imposible imprimir sus entradas para el juego de este sábado por la noche en Ciudad Universitaria, pese a que la plataforma les dio como única opción esa.

“Compré 7 boletos para el partido de pumas vs chivas, me hicieron el cobro de los 7, y solo me entregaron 4 ¿dónde están los otros 3 boletos? ¡No los tengo ni tampoco mi dinero! ¡El evento es mañana!”, escribió el usuario @DiegoSosa_01.

(Foto: Twitter)

La principal queja estriba en que son pocos los puntos habilitados para imprimir entradas para fútbol, por lo que las filas son muy largas y al final mucho no alcanzaron a ser atendidos.

“Qué poca madrey qué mala organización por parte de Ticketmaster. Nos tuvieron más de 2 horas formados esperando y nunca recibimos los boletos. Fuimos aproximadamente más de 200 personas que probablemente no podremos asistir al partido de mañana entre Pumas y Chivas”, aseguró el usuario @Bedolla_Dep.

La modalidad que estaba habilitada era la de “Will Call”, que significa tener que acudir a algún centro autorizado Ticketmaster (normalmente tiendas en centros comerciales) para que se impriman los boletos; sin embargo, muchos clientes solicitaron que fueran cambiados a la modalidad “Ticket Fast”; es decir recibirlos en un archivo PDF para poder imprimirlos, pero a muy pocos se les aceptó.

(Foto: Twitter)

De acuerdo con plataforma, los boletos oscilaban desde los 400 pesos, en la zona del pebetero y cabecera sur, hasta los 564 pesos en la zona centro de la planta alta del palomar; esto sin los cargos del servicio.

Hasta las 18:00 horas la empresa no se pronunció al respecto.

Basta recordar el fin de año del 2022, cuando personal de Ticketmaster dejo fuera a cientos de seguidores de Bad Bunny de su concierto en el estadio Azteca, con el argumento de que sus boletos fueron clonados. Para la segunda fecha del reggaetonero, no hubo mayor problema bajo la supervisión de Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Por su parte, a las 14:00 horas el equipo auriazul informó en redes que ya no había entradas para el encuentro. Por lo mismo, advirtieron que no se iban a abrir las taquillas afuera del estadio y que el acceso al estacionamiento sería a partir de las 18:00 horas.

Cómo llegan los equipos

El cuadro auriazul viene de caer ante los Rayos de Necaxa. Los dirigidos por Rafa Puente hilan cuatro partidos sin conocer la victoria y el descalabro ante Andrés Lillini significó la segunda derrota de forma consecutiva. Pumas suma solo 8 puntos y se ubica en el lugar 11 de la tabla general.

Chivas, por otro lado, tiene cuatro partidos sin perder, dos victorias y dos empates, el resultado más reciente fue cuando vencieron a los Xolos de Tijuana en el Estadio Akron. El rebaño tiene 12 puntos y está en quinto lugar de la tabla, raspando la clasificación directa a la liguilla.

El historial es muy parejo entre estos dos clubes cada que se enfrentan en la capital mexicana con saldo favorable para la UNAM con dos victorias por tres derrotas.

Dónde ver Pumas vs Chivas

- Canal: Canal 5, TUDN y Afizzionados

- Streaming: ViX, ViX Plus e Izzi Go